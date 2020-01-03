В Крыму изменился порядок назначения ежемесячной выплаты при рождении детей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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3 января 2020
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Об этом сообщает Минтруда Крыма.
Как сообщается, выплата на первого и второго ребенка назначается тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает установленного законом лимита. С 2020 года такой размер не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Так, доход семьи из трех человек не должен превышать 69 072 рубля.
С 2020 года размер ежемесячного пособия составит 11 225 рублей.
Обратиться за назначением ежемесячной выплаты можно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, при этом ежемесячная выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.
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С 2020 года заявление на назначение выплаты можно подать до достижения ребенком возраста 3-х лет (в 2019 – до достижения полутора лет).
Чтобы получить пособие на второго ребенка, нужно подать заявление в отделение пенсионного фонда России в Крыму.
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