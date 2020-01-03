В Крыму изменился порядок назначения ежемесячной выплаты при рождении детей

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С 1 января 2020 года в Крыму начали действовать изменения, внесенные в порядок назначения ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого и/или второго ребенка.

Об этом сообщает Минтруда Крыма.

Как сообщается, выплата на первого и второго ребенка назначается тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает установленного законом лимита. С 2020 года такой размер не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Так, доход семьи из трех человек не должен превышать 69 072 рубля.

С 2020 года размер ежемесячного пособия составит 11 225 рублей.

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты можно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, при этом ежемесячная выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

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С 2020 года заявление на назначение выплаты можно подать до достижения ребенком возраста 3-х лет (в 2019 – до достижения полутора лет).

Чтобы получить пособие на второго ребенка, нужно подать заявление в отделение пенсионного фонда России в Крыму.

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