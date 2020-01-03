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Власть -> Власть по-крымски

Украинский нардеп считает, что пенсионеры в Крыму имеют право на две пенсии

Пятница
3 января 2020
15:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


Украинский нардеп считает, что пенсионеры в Крыму имеют право на две пенсии

© Новости Крыма

Пенсионеры, проживающие в Крыму и на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, имеют право получать как украинскую пенсию, так и выплаты со стороны российский властей.

Так считает глава парламентского комитета по вопросам социальной политики, народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова.

«Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те «пенсии» и «документы», мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин, и у нас с ним, как у государства, есть связь», – рассказала Третьякова в интервью украинскому информагентству «Интерфакс-Украина».

По ее словам, получение выплат от Пенсионного фонда России в Крыму и «пенсионных фондов» группировок «ЛНР» и «ДНР» не может стать основанием для невыплаты пенсий Украиной.

«Это пенсионеры 60-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку – они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет!» – сказала парламентарий.

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По мнению Третьяковой, «выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях – это еще один вид санкций против России».

«Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют, и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу нашим гражданам, которые там проживают. Пусть получают две пенсии, хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила», – считает Третьякова.

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