У берегов Крыма «уничтожили» подводных диверсантов

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Боевые пловцы Черноморского флота провели учения по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника в Крыму и Новороссийске.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

«В Крымской и Новороссийской военно-морских базах Черноморского флота прошло учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника. Диверсанты, роль которых выполняли водолазные специалисты из отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами, были обнаружены и условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

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Помимо «ликвидации» диверсантов, боевые пловцы произвели досмотр акватории на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств.

Подводную обстановку мониторили с борта противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар».

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