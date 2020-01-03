Суд в Москве через неделю рассмотрит продление ареста экс-вице-премьеру Крыма

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Об этом говорится в материалах суда. Заседание назначено на 13:30 по местному времени.
В начале ноября 2019 года парламент Крыма согласовал отставку Нахлупина. За такое решение депутаты единогласно проголосовали на заседании 6 ноября.
До этого в парламенте Крыма утвердили шесть новых вице-премьеров крымского правительства – Юлию Жукову, Евгения Кабанова, Игоря Михайличенко, Георгия Мурадова, Павла Королева и Ирину Кивико.
Нахлупин и его защита публично не комментируют дело против него.
17 октября 2018 года в Москве задержали Нахлупина. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса России.
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Вместе с Нахлупиным по делу проходят бывший первый замглавы Госкомитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и экс-и.о. заместителя министра транспорта Крыма Валентин Дукорский. Все трое являются в деле обвиняемыми.
Нахлупин был заместителем председателя правительства Крыма с января 2016 года, до этого с 2010 года возглавлял комитет крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение российской «Федеральной целевой программы развития Крыма».
Прокуратура Автономной Республики Крым заявила, что будет требовать экстрадиции из России Нахлупина. В Украине его обвиняют в государственной измене.
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