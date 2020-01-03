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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Суд в Москве через неделю рассмотрит продление ареста экс-вице-премьеру Крыма

Пятница
3 января 2020
15:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


В Басманном районном суде Москвы 10 января планируют рассмотреть ходатайство о продлении ареста бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину, которого обвиняют в получении взятки.

Об этом говорится в материалах суда. Заседание назначено на 13:30 по местному времени.

В начале ноября 2019 года парламент Крыма согласовал отставку Нахлупина. За такое решение депутаты единогласно проголосовали на заседании 6 ноября.

До этого в парламенте Крыма утвердили шесть новых вице-премьеров крымского правительства – Юлию Жукову, Евгения Кабанова, Игоря Михайличенко, Георгия Мурадова, Павла Королева и Ирину Кивико.

Нахлупин и его защита публично не комментируют дело против него.

17 октября 2018 года в Москве задержали Нахлупина.​ Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса России.

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Вместе с Нахлупиным по делу проходят бывший первый замглавы Госкомитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и экс-и.о. заместителя министра транспорта Крыма Валентин Дукорский. Все трое являются в деле обвиняемыми.

Нахлупин был заместителем председателя правительства Крыма с января 2016 года, до этого с 2010 года возглавлял комитет крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение российской «Федеральной целевой программы развития Крыма».

Прокуратура Автономной Республики Крым заявила, что будет требовать экстрадиции из России Нахлупина. В Украине его обвиняют в государственной измене.​

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Сегодня: Появились подробности задержания главврача крымской больницы. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ».

Сегодня: Продажа несуществующей квартиры в Севастополе обернулась уголовным делом. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со стороны должностных лиц ООО «Уютный дом» возбуждено после прокурорской проверки законности строительства многоквартирного дома в Севастополе по адресу Стрелецкий проезд, 39.

Вчера: Главврач крымской больницы пойман на крупной взятке. В Крыму задержан главный врач Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве и получении взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по республике.

 

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