Суд в Москве через неделю рассмотрит продление ареста экс-вице-премьеру Крыма

В Басманном районном суде Москвы 10 января планируют рассмотреть ходатайство о продлении ареста бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину, которого обвиняют в получении взятки.

Об этом говорится в материалах суда. Заседание назначено на 13:30 по местному времени.

В начале ноября 2019 года парламент Крыма согласовал отставку Нахлупина. За такое решение депутаты единогласно проголосовали на заседании 6 ноября.

До этого в парламенте Крыма утвердили шесть новых вице-премьеров крымского правительства – Юлию Жукову, Евгения Кабанова, Игоря Михайличенко, Георгия Мурадова, Павла Королева и Ирину Кивико.

Нахлупин и его защита публично не комментируют дело против него.

17 октября 2018 года в Москве задержали Нахлупина.​ Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса России.

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Вместе с Нахлупиным по делу проходят бывший первый замглавы Госкомитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и экс-и.о. заместителя министра транспорта Крыма Валентин Дукорский. Все трое являются в деле обвиняемыми.

Нахлупин был заместителем председателя правительства Крыма с января 2016 года, до этого с 2010 года возглавлял комитет крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение российской «Федеральной целевой программы развития Крыма».

Прокуратура Автономной Республики Крым заявила, что будет требовать экстрадиции из России Нахлупина. В Украине его обвиняют в государственной измене.​

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