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Власть -> Транспорт Крыма

Спасатели в Крыму предупреждают о заторах на дорогах

Пятница
3 января 2020
16:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


Спасатели в Крыму предупреждают о заторах на дорогах

© Крым.реалии

В Крыму на некоторых дорогах в праздничные дни наблюдаются автомобильные заторы из-за гололеда.

Об этом сообщает МЧС Крыма.

«В Крыму на некоторых участках дорог возникает затрудненное движение. В основном это автодороги, где дорожное полотно оказалось обледенелым, а движущийся транспорт не приспособлен для таких условий», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в частности, «временами возникают достаточно сложные условия» на 26 км. автодороги «Ялта-Бахчисарай».

«Из-за большого количества автомобилистов, направляющихся отдохнуть на плато, возникают заторы. Движение на этом участке не регулируется, дорога обледеневшая. Вчера, во время массового скопления транспорта на опасном участке возникли заторы. Личный состав дежурной смены Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда, находящийся на патрулировании, буквально растаскивал застрявшие и буксующие автомобили», – рассказал глава МЧС в Крыму Сергей Шахов, описывая ситуация, сложившуюся на этом участке в начале января.

Читайте: В Крыму рассказали о дорожной обстановке на перевалах полуострова

В тоже время, сообщается, что движение со стороны Ялты до перевала Ай-Петри 3 января свободно, дорожное полотно не обледеневшее.

В горадминистрации Ялты ранее предупреждали, что при ухудшении погодных условий и снегопадах, автодорога Ялта – Ай-Петри может быть перекрыта на время проведения снегоуборочных работ.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Крыму рассказали о дорожной обстановке на перевалах полуострова. Движение автомобилей на Ангарском и Грушевском перевалах в Крыму осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор».

Вчера: В Севастополе остановили движение парома через бухту. В Севастополе 2 января остановили рейсы парома через Севастопольскую бухту.

Вчера: Ажиотаж на поезда в Крым сошел на нет. Эксперты предрекают, что составы из Москвы и Питера будут ходить до начала высокого туристического сезона полупустыми.

Среда, 1 января 2020: Непогода остановила работу канатной дороги в Ялте. Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» 1 января приостановила работу.

 

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