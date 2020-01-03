Спасатели в Крыму предупреждают о заторах на дорогах

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В Крыму на некоторых дорогах в праздничные дни наблюдаются автомобильные заторы из-за гололеда.

Об этом сообщает МЧС Крыма.

«В Крыму на некоторых участках дорог возникает затрудненное движение. В основном это автодороги, где дорожное полотно оказалось обледенелым, а движущийся транспорт не приспособлен для таких условий», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в частности, «временами возникают достаточно сложные условия» на 26 км. автодороги «Ялта-Бахчисарай».

«Из-за большого количества автомобилистов, направляющихся отдохнуть на плато, возникают заторы. Движение на этом участке не регулируется, дорога обледеневшая. Вчера, во время массового скопления транспорта на опасном участке возникли заторы. Личный состав дежурной смены Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда, находящийся на патрулировании, буквально растаскивал застрявшие и буксующие автомобили», – рассказал глава МЧС в Крыму Сергей Шахов, описывая ситуация, сложившуюся на этом участке в начале января.

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В тоже время, сообщается, что движение со стороны Ялты до перевала Ай-Петри 3 января свободно, дорожное полотно не обледеневшее.

В горадминистрации Ялты ранее предупреждали, что при ухудшении погодных условий и снегопадах, автодорога Ялта – Ай-Петри может быть перекрыта на время проведения снегоуборочных работ.

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