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Власть -> Армия и флот

Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом

Пятница
3 января 2020
12:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом

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Российские военные намерены на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.

Как сообщается, основное внимание будет уделено выполнению полетных заданий в горной местности, ночью и в сложных метеорологических условиях.

«Вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов и войск на земле», – говорится в сообщении.

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Согласно информации ведомства, в 2020 году с экипажами вертолетов планируется провести более 40 учений различного масштаба в Крыму и на юге России.

В учебно-боевых мероприятиях будут задействованы ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».

Ранее Черноморский флот России сообщил, что планирует повысить интенсивность боевой учебы в 2020 году.

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