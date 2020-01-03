Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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3 января 2020
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Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.
Как сообщается, основное внимание будет уделено выполнению полетных заданий в горной местности, ночью и в сложных метеорологических условиях.
«Вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов и войск на земле», – говорится в сообщении.
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Согласно информации ведомства, в 2020 году с экипажами вертолетов планируется провести более 40 учений различного масштаба в Крыму и на юге России.
В учебно-боевых мероприятиях будут задействованы ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
Ранее Черноморский флот России сообщил, что планирует повысить интенсивность боевой учебы в 2020 году.
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