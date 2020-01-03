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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 января

Пятница
3 января 2020
06:07

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 52 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 3 января.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +4, ближайшей ночью от +1 до +3 градусов.

В Ялте в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 95 процентов. Ветер юго-западный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +1, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Севастополе утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 71 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 6, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 75 процентов. Ветер юго-западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 80 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Евпатории утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 73 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 7, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 81 процентов. Ветер юго-восточный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +4, ближайшей ночью от +2 до +3 градусов.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 76 процентов. Ветер северо-восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 5, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в бухте Ласпи - 10, в Гурзуфе - 10, в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Новом Свете - 9, в Севастополе - 10, в Феодосии - 9, в Ялте - 10, на мысе Айя - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 7, на мысе Фиолент - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 6, в Сочи - 12, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

Читайте: Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 января. Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от –3 до +6, ближайшей ночью от –2 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Среда, 1 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 1 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +6, ближайшей ночью от –2 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Вторник, 31 декабря 2019: МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 1 января. МЧС сообщило о сильных осадках, которые ожидаются в Крыму 1 января.

Вторник, 31 декабря 2019: Снег в Крыму можно найти только высоко в горах. Устойчивый снежный покров в Крыму установился только на горе Ай-Петри.

 

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