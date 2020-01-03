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Жилплощадь -> Суды, прокуратура, полиция

Продажа несуществующей квартиры в Севастополе обернулась уголовным делом

Пятница
3 января 2020
07:11

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со стороны должностных лиц ООО «Уютный дом» возбуждено после прокурорской проверки законности строительства многоквартирного дома в Севастополе по адресу Стрелецкий проезд, 39.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

В ходе проверки, было установлено, что участок земли, на котором возводится многоквартирный дом, предназначен для индивидуального строительства.

«Должностные лица указанного общества с ограниченной ответственностью под предлогом продажи квартиры в многоквартирном доме завладели денежными средствами двух граждан, предоставив им помещение на 4 этаже, которого юридически не существует», – сказано в сообщении.

Читайте: Новый год в Крыму: более 300 спасателей перевели в режим повышенной готовности

Материалы прокурорской проверки были переданы следователям УМВД, которые и возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд Севастополя запретил ООО «Уютный дом» привлекать денежные средства на строительство многоквартирного дома по адресу: Стрелецкий проезд, 45. Причина – нецелевое использование земли. Читайте об этом в материале «Суд Севастополя запретил застройщику брать у пайщиков деньги на новый самострой».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Появились подробности задержания главврача крымской больницы. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ».

Вчера: Главврач крымской больницы пойман на крупной взятке. В Крыму задержан главный врач Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве и получении взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по республике.

Вчера: В Севастополе отправили на нары начальника военного стройуправления. Контракты на строительство президентского кадетского училища в Севастополе и военного санатория «Крым» в Партените заключались за взятки.

Вчера: В МВД России рассказали о новых правилах регистрации автомобилей. В России вступил в силу закон, предполагающий изменения правил регистрации авто. Теперь не обязательно обращаться в ГИБДД – ставить на учет машину можно прямо в автосалоне.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/3/prodazha-nesushestvujushei-kvartiry-v-sevastopole-obernulas-ugolovnym-delom-126495/

 
 

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