Продажа несуществующей квартиры в Севастополе обернулась уголовным делом

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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3 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
В ходе проверки, было установлено, что участок земли, на котором возводится многоквартирный дом, предназначен для индивидуального строительства.
«Должностные лица указанного общества с ограниченной ответственностью под предлогом продажи квартиры в многоквартирном доме завладели денежными средствами двух граждан, предоставив им помещение на 4 этаже, которого юридически не существует», – сказано в сообщении.
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Материалы прокурорской проверки были переданы следователям УМВД, которые и возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд Севастополя запретил ООО «Уютный дом» привлекать денежные средства на строительство многоквартирного дома по адресу: Стрелецкий проезд, 45. Причина – нецелевое использование земли. Читайте об этом в материале «Суд Севастополя запретил застройщику брать у пайщиков деньги на новый самострой».
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Появились подробности задержания главврача крымской больницы. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ».
Вчера: Главврач крымской больницы пойман на крупной взятке. В Крыму задержан главный врач Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве и получении взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по республике.
Вчера: В Севастополе отправили на нары начальника военного стройуправления. Контракты на строительство президентского кадетского училища в Севастополе и военного санатория «Крым» в Партените заключались за взятки.
Вчера: В МВД России рассказали о новых правилах регистрации автомобилей. В России вступил в силу закон, предполагающий изменения правил регистрации авто. Теперь не обязательно обращаться в ГИБДД – ставить на учет машину можно прямо в автосалоне.
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