Продажа несуществующей квартиры в Севастополе обернулась уголовным делом

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со стороны должностных лиц ООО «Уютный дом» возбуждено после прокурорской проверки законности строительства многоквартирного дома в Севастополе по адресу Стрелецкий проезд, 39.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

В ходе проверки, было установлено, что участок земли, на котором возводится многоквартирный дом, предназначен для индивидуального строительства.

«Должностные лица указанного общества с ограниченной ответственностью под предлогом продажи квартиры в многоквартирном доме завладели денежными средствами двух граждан, предоставив им помещение на 4 этаже, которого юридически не существует», – сказано в сообщении.

Читайте: Новый год в Крыму: более 300 спасателей перевели в режим повышенной готовности

Материалы прокурорской проверки были переданы следователям УМВД, которые и возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд Севастополя запретил ООО «Уютный дом» привлекать денежные средства на строительство многоквартирного дома по адресу: Стрелецкий проезд, 45. Причина – нецелевое использование земли. Читайте об этом в материале «Суд Севастополя запретил застройщику брать у пайщиков деньги на новый самострой».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Появились подробности задержания главврача крымской больницы. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ».

Вчера : Главврач крымской больницы пойман на крупной взятке. В Крыму задержан главный врач Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве и получении взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по республике.

Вчера : В Севастополе отправили на нары начальника военного стройуправления. Контракты на строительство президентского кадетского училища в Севастополе и военного санатория «Крым» в Партените заключались за взятки.

Вчера : В МВД России рассказали о новых правилах регистрации автомобилей. В России вступил в силу закон, предполагающий изменения правил регистрации авто. Теперь не обязательно обращаться в ГИБДД – ставить на учет машину можно прямо в автосалоне.