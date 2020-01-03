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Власть -> Финансы и бизнес

Правительство Крыма избавляется от акций «Генбанка»

Пятница
3 января 2020
09:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


Власти Крыма избавляются от акций АО «Генбанк», которые находились в республиканской собственности. Распоряжение об этом принято правительством Республики Крым.

В документе сказано, что исполнительная власть Крыма приняла решение о выбытии из казны РК 136807500 штук акций «Генбанка», составляющих 0,00000069% в уставном капитале финучреждения.

«Проинформировать совет министров Республики Крым о результатах выполнения настоящего распоряжения до 25 февраля 2020 года», — написано в распоряжении, выполнять которое поручено минимущества Крыма.

Напомним, у Севастополя и Республики Крым были акции «Генбанка» — одного из системообразующих на полуострове — по 25% у каждого региона. В июне 2016 года правительство Севастополя, которое на тот момент возглавлял Сергей Меняйло, передало из собственности города в собственность Республики Крым свои 25%. Осенью 2016 года правительство города, главой которого стал Дмитрий Овсянников, вернуло эти акции Севастополю.

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В июне 2018 года выяснилось, что у Республики Крым и Севастополя нет 25-процентных пакетов акций. Это произошло после того, как Центральный банк РФ в августе 2017 года ввел в банк временную администрацию, отстранив от управления руководство финучреждения, и внес информацию о «Генбанке» в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; а в январе 2018 года временное руководство банком было возложено на Агентство страхования вкладов — это было прекращено Центробанком в мае того же года «в связи с ходатайством» агентства.

В июне 2018 года стало известно, что «Генбанк» перешел под контроль банка «Содействие общественным инициативам», который получил 99,99999% акций «Генбанка». Тогда доли акций Севастополя и Республики Крым уменьшились ориентировочно до 0,000005%.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/3/pravitelstvo-kryma-izbavlyaetsya-ot-aktsii-genbanka-126494/

 
 

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