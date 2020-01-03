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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Появились подробности задержания главврача крымской больницы

Пятница
3 января 2020
08:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ленино

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ».

Он подозревается в получении взятки, сопряженном с вымогательством (п.»в» ч.5 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю.

Следствием установлено, что главный врач Ленинской центральной районной больницы вымогал взятку в размере 755 тысяч рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта.

Преступление было выявлено управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. После получения части суммы он был задержан представителями этих ведомств.

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В настоящее время проводится весь комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий для установления обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Продажа несуществующей квартиры в Севастополе обернулась уголовным делом. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со стороны должностных лиц ООО «Уютный дом» возбуждено после прокурорской проверки законности строительства многоквартирного дома в Севастополе по адресу Стрелецкий проезд, 39.

Вчера: Главврач крымской больницы пойман на крупной взятке. В Крыму задержан главный врач Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве и получении взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по республике.

Вчера: В Севастополе отправили на нары начальника военного стройуправления. Контракты на строительство президентского кадетского училища в Севастополе и военного санатория «Крым» в Партените заключались за взятки.

Вчера: В МВД России рассказали о новых правилах регистрации автомобилей. В России вступил в силу закон, предполагающий изменения правил регистрации авто. Теперь не обязательно обращаться в ГИБДД – ставить на учет машину можно прямо в автосалоне.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/3/poyavilis-podrobnosti-zaderzhaniya-glavvracha-krymskoi-bolnitsy-126485/

 
 

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