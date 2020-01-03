Появились подробности задержания главврача крымской больницы

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ».

Он подозревается в получении взятки, сопряженном с вымогательством (п.»в» ч.5 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю.

Следствием установлено, что главный врач Ленинской центральной районной больницы вымогал взятку в размере 755 тысяч рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта.

Преступление было выявлено управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. После получения части суммы он был задержан представителями этих ведомств.

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В настоящее время проводится весь комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий для установления обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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