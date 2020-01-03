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Власть -> Власть по-крымски

Поклонская восхищена новогодним обращением Зеленского

Пятница
3 января 2020
16:08

Использованы материалы: Новости Крыма, strana.ua

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


Поклонская восхищена новогодним обращением Зеленского

© страница Поклонской в Фейсбуке

Своим новогодним поздравлением президент Украины Владимир Зеленский пытался добиться мира в Украине.

Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, подозреваемая в Украине в государственной измене, 2 января на своей странице в Facebook.

«Самая обсуждаемая тема этих дней - новогоднее поздравление Владимира Зеленского», - написал она. И добавила: «Как всегда, много критиков - все им не нравится. А вот я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет - аппетит пропадал», - написала Поклонская.

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Она также напомнила, что Зеленский обратился к людям на украинском, русском и венгерском языках. «Не было очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы. Президент сказал то, что давно уже пора там понять. Показал, что все народы - и есть единая страна. И «правильность» гражданина не зависит от языка, на котором он говорит», - сообщила политик.

«Я знаю, что украинцы устали от переворотов и потрясений - они ждут мира, и Зеленский через свое обращение пытается его принести. Не берусь гадать, как будет на деле, но мне его слова нравятся», - резюмировала Поклонская.

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Поклонская восхищена новогодним обращением Зеленского

Поклонская восхищена новогодним обращением Зеленского

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