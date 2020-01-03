На въезде в Крыму сотрудники ФСБ задержали украинца за 34 таблетки «Лирики»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму изъяли у пересекающего границу украинца партию лекарственных препаратов, содержащий в своем составе запрещенный к ввозу ингредиент.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правонарушение совершил 30-летний мужчина, следующий из Одессы в Крым через пункт пропуска «Армянск».

«При осмотре его багажа сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили 34 капсулы препаратов «Лирика» и «Ограния», содержащих в своем составе вещество «прегабалин», – говорится в сообщении.

В Погрануправлении отметили, что с 1 декабря 2019 года данный компонент внесен в список сильнодействующих и ядовитых веществ, за незаконный оборот которых установлена уголовная ответственность. Выявленные препараты изъяты и направлены экспертам для проведения соответствующего исследования. По результатам экспертизы в отношении гражданина Украины будет принято правовое решение.

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Прегабалин – противоэпилептическое средство, производное гамма-аминомасляной кислоты. Применяется при нейропатических болях и генерализованном тревожном расстройстве. Обладает анксиолитическим эффектом.

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