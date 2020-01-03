На въезде в Крыму сотрудники ФСБ задержали украинца за 34 таблетки «Лирики»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Правонарушение совершил 30-летний мужчина, следующий из Одессы в Крым через пункт пропуска «Армянск».
«При осмотре его багажа сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили 34 капсулы препаратов «Лирика» и «Ограния», содержащих в своем составе вещество «прегабалин», – говорится в сообщении.
В Погрануправлении отметили, что с 1 декабря 2019 года данный компонент внесен в список сильнодействующих и ядовитых веществ, за незаконный оборот которых установлена уголовная ответственность. Выявленные препараты изъяты и направлены экспертам для проведения соответствующего исследования. По результатам экспертизы в отношении гражданина Украины будет принято правовое решение.
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Прегабалин – противоэпилептическое средство, производное гамма-аминомасляной кислоты. Применяется при нейропатических болях и генерализованном тревожном расстройстве. Обладает анксиолитическим эффектом.
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