На трассе Ялта - Севастополь водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
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2020
Январь 2020
3 января 2020
По информации ведомства, авария произошла в ночь с первого на второе января на автодороге Ялта – Севастополь. Водитель автомобиля «Opel» наехал на пешехода, который двигался по дороге навстречу транспорту.
В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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Ранее на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП. По информации МВД, водитель грузового грузового автомобиля «Mercedes» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «МАН». В результате аварии погиб один человек – водитель грузовика, еще три человека, один пассажир грузовика и два пассажира автобуса, получили травмы различной степени тяжести.
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