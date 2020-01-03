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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На трассе Ялта - Севастополь водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Пятница
3 января 2020
10:45

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


В Ялте водитель иномарки насмерть сбил пешехода, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, авария произошла в ночь с первого на второе января на автодороге Ялта – Севастополь. Водитель автомобиля «Opel» наехал на пешехода, который двигался по дороге навстречу транспорту.

В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Ранее на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП. По информации МВД, водитель грузового грузового автомобиля «Mercedes» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «МАН». В результате аварии погиб один человек – водитель грузовика, еще три человека, один пассажир грузовика и два пассажира автобуса, получили травмы различной степени тяжести.

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