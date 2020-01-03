Миллион под елку: крымчанин выиграл в новогоднюю лотерею

В ходе розыгрыша новогоднего тиража лотереи «Русское лото» житель Крыма выиграл миллион рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Главный приз розыгрыша – один миллиард рублей – достался жителю Москвы. Также было разыграно 105 призов по миллиону рублей.

«Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников. Житель Крыма по итогам новогоднего тиража «Русского лото» выиграл 1 миллион рублей», – говорится в сообщении.

Как сообщили в «Столото», по итогам новогоднего розыгрыша 20 миллионеров появилось в Москве и Московской области, семь миллионеров – в Санкт-Петербурге, шесть миллионеров – в Башкортостане, пять миллионеров – в Ростовской области.

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Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28,8 млн билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3,5 млрд рублей.

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