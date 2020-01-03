Миллион под елку: крымчанин выиграл в новогоднюю лотерею

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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3 января 2020
Главный приз розыгрыша – один миллиард рублей – достался жителю Москвы. Также было разыграно 105 призов по миллиону рублей.
«Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников. Житель Крыма по итогам новогоднего тиража «Русского лото» выиграл 1 миллион рублей», – говорится в сообщении.
Как сообщили в «Столото», по итогам новогоднего розыгрыша 20 миллионеров появилось в Москве и Московской области, семь миллионеров – в Санкт-Петербурге, шесть миллионеров – в Башкортостане, пять миллионеров – в Ростовской области.
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Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28,8 млн билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3,5 млрд рублей.
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