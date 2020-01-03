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Власть -> Власть по-крымски

Константинов хочет «усилить напор» на международной арене

Пятница
3 января 2020
11:38

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Январь 2020
3 января 2020


Константинов хочет «усилить напор» на международной арене

© estverum.com

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в наступившем году власти республики «намерены усилить внешнеполитическую активность республики».

«Мы усилим напор на международной арене. Это будут выезды делегаций депутатов за рубеж, а также посещение Крыма иностранными гостями. Атмосфера вокруг Крыма меняется в лучшую сторону. На экспертном уровне все понимают, что вопрос статуса Крыма решен окончательно», - цитирует главу Госсовета Крыма РИА Новости.

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Константинов убежден, что «мировое признание Крыма как части России со временем непременно произойдет».

«На политическом небосклоне этот процесс в ближайшие годы будет решен», - сказал он.

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