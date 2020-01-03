Константинов хочет «усилить напор» на международной арене

© estverum.com

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в наступившем году власти республики «намерены усилить внешнеполитическую активность республики».

«Мы усилим напор на международной арене. Это будут выезды делегаций депутатов за рубеж, а также посещение Крыма иностранными гостями. Атмосфера вокруг Крыма меняется в лучшую сторону. На экспертном уровне все понимают, что вопрос статуса Крыма решен окончательно», - цитирует главу Госсовета Крыма РИА Новости.

Читайте: В мэрии Херсона рассказали Путину об «исконно российских территориях»

Константинов убежден, что «мировое признание Крыма как части России со временем непременно произойдет».

«На политическом небосклоне этот процесс в ближайшие годы будет решен», - сказал он.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Эксперт назвал самые ожидаемые события 2020 года в Крыму. Выборы губернатора в Севастополе, открытие запланированных участков трассы «Таврида» и реконструкция крупных социальных объектов — главные ожидаемые события нового 2020 года на территории российского полуострова.

Вчера : Власти Украины просят «приберечь пиротехнику к освобождению Крыма». В Министерстве внутренних дел Украины призвали воздержаться от использования пиротехники в период новогодних и рождественских праздников.

Вчера : В Киеве придумали «креативный формат» обсуждения вопроса Крыма. При формировании международного формата по обсуждению крымского вопроса участия России на первом этапе не требуется, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Вчера : В Крыму сообщают о возвращении двух севастопольцев после обмена. Утром 1 января крымчане Степан Резуник и Олег Руднев прибыли в Севастополь поездом из Санкт-Петербурга.