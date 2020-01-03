Как лишний жир провоцирует диабет

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3 января 2020
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Ученым впервые удалось проследить, как жиры, которые накопились под кожей и в печени, могут попадать в поджелудочную железу и провоцировать сахарный диабет. О своем открытии они рассказали в журнале Cell Metabolism.
Ученые наблюдали за группой пациентов, которые смогли достичь ремиссии при сахарном диабете 2 типа. В рамках проводившегося ранее исследования DiRECT они добились нормальных показателей уровня сахара в крови при помощи физических упражнений и контроля веса. Авторы сфокусировались на небольшой группе пациентов, у которых в течение двух лет случился рецидив болезни.
Как распределялся жир в организме пациентов, ученые исследовали при помощи современных методов визуализации и мониторинга показателей крови.
«Мы обнаружили, что когда у человека накапливается слишком много жира под кожей, он распространяется в другие части организма. Количество жира, который может сохраняться под кожей, отличается у разных людей», - рассказал автор исследования профессор Рой Тейлор (Roy Taylor) из Ньюкаслского университета.
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Когда жир не может оставаться только под кожей, он попадает, в том числе, в печень и поджелудочную железу, установили ученые. Это способствует отключению определенных генов, которые отвечают за выработку инсулина. В результате, сахарный диабет возвращается.
В исследовании ученым удалось доказать, что у людей, к которым вернулись проявления диабета, жиры, которые накапливались в печени, попадали в кровь, а затем обнаруживались в поджелудочной железе.
«Это значит, что теперь мы теперь мы можем рассматривать сахарный диабет как состояние, при котором человек накопил больше жира, чем способен контролировать организм», - добавил Тейлор. Он подчеркнул, что это также означает, что диета и настойчивость могут хорошо помочь в профилактике и лечении диабета.
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