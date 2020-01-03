Грузовик перевернулся на площади Восставших в Севастополе

Сегодня в обеденное время на площади Восставших в Севастополе произошло ДТП в результате которого, грузовик опрокинулся на бок.

Об этом сообщили очевидцы аварии.

«Водитель микроавтобуса «Мерседес» поднимался на Восставших с ул. Адмирала Октябрьского, ему водитель грузовой «Газели» не уступил дорогу, от столкновения грузовик перевернулся. Он скорее всего шел по кольцу в сторону рынка «Чайка». Люди подбежали, помогли выбраться водителю и пассажиру грузовика», – рассказал очевидец ДТП.

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По данным УМВД по Севастополю, пострадавших в этой аварии нет, сейчас по факту ДТП проводится проверка.

На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

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