Грузовик перевернулся на площади Восставших в Севастополе

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020
Об этом сообщили очевидцы аварии.
«Водитель микроавтобуса «Мерседес» поднимался на Восставших с ул. Адмирала Октябрьского, ему водитель грузовой «Газели» не уступил дорогу, от столкновения грузовик перевернулся. Он скорее всего шел по кольцу в сторону рынка «Чайка». Люди подбежали, помогли выбраться водителю и пассажиру грузовика», – рассказал очевидец ДТП.
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По данным УМВД по Севастополю, пострадавших в этой аварии нет, сейчас по факту ДТП проводится проверка.
На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.
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