Эксперт назвал самые ожидаемые события 2020 года в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, regnum.ru
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Об этом заявила крымский политолог и социолог Наталья Киселева.
«К предсказуемым прогнозам на 2020 год относятся предстоящие выборы губернатора в Севастополе. Точность других прогнозов, связанных с социально-экономическим развитием полуострова, зависит от разных факторов, в том числе и эффективности управления. Например, хотелось бы, чтобы в следующем году были введены в эксплуатацию запланированные участки трассы «Таврида». Также хотелось бы, чтобы реконструкция Большой Морской в Севастополе завершилась в намеченные сроки, а результат не разочаровал горожан и гостей города», — отметила Наталья Киселева.
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