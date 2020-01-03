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Власть -> Власть по-крымски

Эксперт назвал самые ожидаемые события 2020 года в Крыму

Пятница
3 января 2020
10:24

Использованы материалы: Новости Крыма, regnum.ru

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


Выборы губернатора в Севастополе, открытие запланированных участков трассы «Таврида» и реконструкция крупных социальных объектов — главные ожидаемые события нового 2020 года на территории российского полуострова.

Об этом заявила крымский политолог и социолог Наталья Киселева.

«К предсказуемым прогнозам на 2020 год относятся предстоящие выборы губернатора в Севастополе. Точность других прогнозов, связанных с социально-экономическим развитием полуострова, зависит от разных факторов, в том числе и эффективности управления. Например, хотелось бы, чтобы в следующем году были введены в эксплуатацию запланированные участки трассы «Таврида». Также хотелось бы, чтобы реконструкция Большой Морской в Севастополе завершилась в намеченные сроки, а результат не разочаровал горожан и гостей города», — отметила Наталья Киселева.

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