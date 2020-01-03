Беспомощный пожилой мужчина сутки пролежал в крымском лесу

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Сотрудники специального отряда «КРЫМ–СПАС» оказали помощь пожилому мужчине, который пролежал сутки в беспомощном состоянии в лесу, передает пресс-служба МЧС РК.

Сообщается, что мужчину нашел местный житель в районе Симферопольского водохранилища в лесном массиве. Пострадавший пролежал голой земле более суток.

Между тем температура воздуха опускалась до минусовых показателей.

С явными признаками переохлаждения мужчину транспортировали с помощью носилок и передали медикам.

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Ранее в Симферополе сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры пятиэтажки двух человек, еще шестеро жителей соседних квартир были эвакуированы.

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