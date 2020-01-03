Беспомощный пожилой мужчина сутки пролежал в крымском лесу

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Январь 2020
3 января 2020
© МЧС Крыма
Сообщается, что мужчину нашел местный житель в районе Симферопольского водохранилища в лесном массиве. Пострадавший пролежал голой земле более суток.
Между тем температура воздуха опускалась до минусовых показателей.
С явными признаками переохлаждения мужчину транспортировали с помощью носилок и передали медикам.
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Ранее в Симферополе сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры пятиэтажки двух человек, еще шестеро жителей соседних квартир были эвакуированы.
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