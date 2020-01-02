Власти Украины просят «приберечь пиротехнику к освобождению Крыма»

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В ведомстве указывают на случаи травмирования людей уже в начале года, а также напомнили о военных действиях на Донбассе.
«Гражданам Украины напоминаем, в нашей стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях. Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику к освобождению Крыма и Донбасса от оккупации», – сказано в сообщении МВД Украины в Фейсбуке.
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Сегодня: В Киеве придумали «креативный формат» обсуждения вопроса Крыма. При формировании международного формата по обсуждению крымского вопроса участия России на первом этапе не требуется, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Сегодня: В Крыму сообщают о возвращении двух севастопольцев после обмена. Утром 1 января крымчане Степан Резуник и Олег Руднев прибыли в Севастополь поездом из Санкт-Петербурга.
Вторник, 31 декабря 2019: В Киеве назвали условия отказа от иска в ЕСПЧ по Крыму. Украинская сторона не намерена отзывать ни один из пяти исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ до тех пор, пока Киев не увидит «какой-то позитив».
Вторник, 31 декабря 2019: Развожаев поражен бесхозяйственным отношением к Севастополю. И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев удивлен, почему в течение 15 лет власти города не ремонтировали лопнувшую трубу глубоководного вывода канализационных стоков в Черное море.
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