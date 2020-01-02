В Симферополе на пожаре спасли двух человек

В Симферополе сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры пятиэтажки двух человек, еще шестеро жителей соседних квартир были эвакуированы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

Возгорание произошло ранним утром в четверг в квартире на третьем этаже дома по улице Строителей.

«В ходе разведки были обнаружены и эвакуированы на свежий воздух два человека, которые из-за сильного задымления не могли покинуть опасную зону. Кроме того было эвакуировано шесть человек из соседних квартир», - рассказали в ведомстве.

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Пожар был оперативно ликвидирован, его причины устанавливают специалисты.

Спасенные - мужчина 1980 года рождения и женщина 1959 года рождения - доставлены в Симферопольскую городскую больницу №6.

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