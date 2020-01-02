В Симферополе на пожаре спасли двух человек

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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2020
Январь 2020
2 января 2020
Возгорание произошло ранним утром в четверг в квартире на третьем этаже дома по улице Строителей.
«В ходе разведки были обнаружены и эвакуированы на свежий воздух два человека, которые из-за сильного задымления не могли покинуть опасную зону. Кроме того было эвакуировано шесть человек из соседних квартир», - рассказали в ведомстве.
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Пожар был оперативно ликвидирован, его причины устанавливают специалисты.
Спасенные - мужчина 1980 года рождения и женщина 1959 года рождения - доставлены в Симферопольскую городскую больницу №6.
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