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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Севастополе отправили на нары начальника военного стройуправления

Четверг
2 января 2020
12:51

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


Контракты на строительство президентского кадетского училища в Севастополе и военного санатория «Крым» в Партените заключались за взятки.

Их брал за свое покровительство и содействие теперь уже бывший начальник строительного управления № 7 АО «Главного управления обустройства войск». С этим обвинением прокуратуры согласился Нахимовский районный суд и признал 42-летнего мужчину виновным в коммерческом подкупе, получении взятки и легализация денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем.

Следствие установлено, что с октября 2014 года по январь 2016 года мужчина в качестве взятки получил иностранный автомобиль, два земельных участка и дом в Севастополе, а также вооруженную охрану. В сумме все это составило более 30 млн. рублей.

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Приговор был вынесен с учетом особо крупного размера взятки и повышенной общественной опасности преступления: 13 лет колонии строгого режима, 310 млн. рублей штрафа, лишение государственных наград и 4 года после освобождения занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Преступника взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Главврач крымской больницы пойман на крупной взятке. В Крыму задержан главный врач Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве и получении взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по республике.

Сегодня: В МВД России рассказали о новых правилах регистрации автомобилей. В России вступил в силу закон, предполагающий изменения правил регистрации авто. Теперь не обязательно обращаться в ГИБДД – ставить на учет машину можно прямо в автосалоне.

Вчера: Украинские пограничники отмечают падение пассажиропотока на «Каланчаке». Админграницу Крыма с Херсонской областью на временном пункте пропуска «Каланчак» за последнюю неделю пересекли в среднем 2,5 – 3 тысячи граждан и около 270 транспортных средств за сутки в обоих направлениях, что соответствует прошлогодним показателям.

Вчера: В Крыму мужчина получил срок за вылов рыбы и креветок. Жителя одного из крымских поселков осудили за незаконный вылов рыбы и креветок, передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/2/v-sevastopole-otpravili-na-nary-nachalnika-voennogo-stroiupravleniya-126466/

 
 

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