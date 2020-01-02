В Севастополе отправили на нары начальника военного стройуправления

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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Их брал за свое покровительство и содействие теперь уже бывший начальник строительного управления № 7 АО «Главного управления обустройства войск». С этим обвинением прокуратуры согласился Нахимовский районный суд и признал 42-летнего мужчину виновным в коммерческом подкупе, получении взятки и легализация денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем.
Следствие установлено, что с октября 2014 года по январь 2016 года мужчина в качестве взятки получил иностранный автомобиль, два земельных участка и дом в Севастополе, а также вооруженную охрану. В сумме все это составило более 30 млн. рублей.
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Приговор был вынесен с учетом особо крупного размера взятки и повышенной общественной опасности преступления: 13 лет колонии строгого режима, 310 млн. рублей штрафа, лишение государственных наград и 4 года после освобождения занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Преступника взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
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Сегодня: Главврач крымской больницы пойман на крупной взятке. В Крыму задержан главный врач Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве и получении взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по республике.
Сегодня: В МВД России рассказали о новых правилах регистрации автомобилей. В России вступил в силу закон, предполагающий изменения правил регистрации авто. Теперь не обязательно обращаться в ГИБДД – ставить на учет машину можно прямо в автосалоне.
Вчера: Украинские пограничники отмечают падение пассажиропотока на «Каланчаке». Админграницу Крыма с Херсонской областью на временном пункте пропуска «Каланчак» за последнюю неделю пересекли в среднем 2,5 – 3 тысячи граждан и около 270 транспортных средств за сутки в обоих направлениях, что соответствует прошлогодним показателям.
Вчера: В Крыму мужчина получил срок за вылов рыбы и креветок. Жителя одного из крымских поселков осудили за незаконный вылов рыбы и креветок, передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.
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