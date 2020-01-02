В Севастополе отправили на нары начальника военного стройуправления

Контракты на строительство президентского кадетского училища в Севастополе и военного санатория «Крым» в Партените заключались за взятки.

Их брал за свое покровительство и содействие теперь уже бывший начальник строительного управления № 7 АО «Главного управления обустройства войск». С этим обвинением прокуратуры согласился Нахимовский районный суд и признал 42-летнего мужчину виновным в коммерческом подкупе, получении взятки и легализация денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем.

Следствие установлено, что с октября 2014 года по январь 2016 года мужчина в качестве взятки получил иностранный автомобиль, два земельных участка и дом в Севастополе, а также вооруженную охрану. В сумме все это составило более 30 млн. рублей.

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Приговор был вынесен с учетом особо крупного размера взятки и повышенной общественной опасности преступления: 13 лет колонии строгого режима, 310 млн. рублей штрафа, лишение государственных наград и 4 года после освобождения занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Преступника взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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