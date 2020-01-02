В Севастополе остановили движение парома через бухту

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
2 января 2020
Информация об этом размещена на сайте Севастопольского морского порта
«С 14:00 паром по техническим причинам остановлен, 2 января рейсы на линии Северная-Артбухта выполняться не будут», – говорится в сообщении.
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Когда паром возобновит движение через бухту, не указывается.
Ранее сообщалось, что катера и паром, курсирующие через Севастопольскую бухту, первую неделю года будут работать в режиме выходного дня.
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