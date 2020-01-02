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Спорт -> Спортивные новости

В России из-за допинга дисквалифицировали велоспортсмена из Крыма

Четверг
2 января 2020
08:51

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

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2 января 2020


В России из-за допинга дисквалифицировали велоспортсмена из Крыма

© Крым.реалии

Велосипедист из Крыма Валентин Попов был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного вещества мельдония.

Как сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Попов стал «37-м российским спортсменом, наказанным за употребление мельдония».

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.

Читайте: Тайрон Спонг провалил допинг тест и может не выйти 12 октября в ринг против Александра Усика

Валентин Попов — чемпион Украины по кросс-кантри, мастер спорта по маунтинбайку, победитель множества украинских и российских гонок.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Понедельник, 9 декабря 2019: В Крыму прокомментировали решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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