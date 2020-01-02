В России из-за допинга дисквалифицировали велоспортсмена из Крыма

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Велосипедист из Крыма Валентин Попов был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного вещества мельдония.

Как сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Попов стал «37-м российским спортсменом, наказанным за употребление мельдония».

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.

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Валентин Попов — чемпион Украины по кросс-кантри, мастер спорта по маунтинбайку, победитель множества украинских и российских гонок.

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