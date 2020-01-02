В МВД России рассказали о новых правилах регистрации автомобилей

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом говорится на сайте МВД РФ.
«К участию в процессе регистрации также привлекаются дилеры и заводы-изготовители транспортных средств, которые будут действовать от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции», - пояснили в министерстве.
Кроме того, код на выданных номерах на машину должен быть привязан к региону, где зарегистрирован владелец.
На автомобили с нового года начнут наносить дополнительную маркировку, которая позволит идентифицировать машину, если недобросовестный владелец решит внести изменения перед ее продажей.
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При необходимости зарегистрировать авто на собственника младше 16 лет, документы будут оформляться на его родителей или опекунов. Также изменяться правила транспортировки автомобилей к конечным производителям или за пределы страны.
«Предусмотрена выдача регистрационного документа и государственного знака «Транзит», которые позволят в течение 30 суток участвовать в дорожном движении», - отметили в ведомстве.
А в Госавтоинспекции заявили, что нововведения приведут к повышению качества и доступности государственных услуг.
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