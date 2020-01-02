Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В МВД России рассказали о новых правилах регистрации автомобилей

Четверг
2 января 2020
09:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


В России вступил в силу закон, предполагающий изменения правил регистрации авто. Теперь не обязательно обращаться в ГИБДД – ставить на учет машину можно прямо в автосалоне.

Об этом говорится на сайте МВД РФ.

«К участию в процессе регистрации также привлекаются дилеры и заводы-изготовители транспортных средств, которые будут действовать от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции», - пояснили в министерстве.

Кроме того, код на выданных номерах на машину должен быть привязан к региону, где зарегистрирован владелец.

На автомобили с нового года начнут наносить дополнительную маркировку, которая позволит идентифицировать машину, если недобросовестный владелец решит внести изменения перед ее продажей.

Читайте: Путин сделал кадровые назначения в крымском управлении Следкома

При необходимости зарегистрировать авто на собственника младше 16 лет, документы будут оформляться на его родителей или опекунов. Также изменяться правила транспортировки автомобилей к конечным производителям или за пределы страны.

«Предусмотрена выдача регистрационного документа и государственного знака «Транзит», которые позволят в течение 30 суток участвовать в дорожном движении», - отметили в ведомстве.

А в Госавтоинспекции заявили, что нововведения приведут к повышению качества и доступности государственных услуг.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Украинские пограничники отмечают падение пассажиропотока на «Каланчаке». Админграницу Крыма с Херсонской областью на временном пункте пропуска «Каланчак» за последнюю неделю пересекли в среднем 2,5 – 3 тысячи граждан и около 270 транспортных средств за сутки в обоих направлениях, что соответствует прошлогодним показателям.

Вчера: В Крыму мужчина получил срок за вылов рыбы и креветок. Жителя одного из крымских поселков осудили за незаконный вылов рыбы и креветок, передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

Вторник, 31 декабря 2019: Новый год в Крыму: более 300 спасателей перевели в режим повышенной готовности. В течение новогодних каникул безопасность на полуострове будут обеспечивать 350 спасателей.

Вторник, 31 декабря 2019: В ФСБ заявляют о задержании двоих украинцев, пытавшихся покинуть Крым в обход пунктов пропуска. В ФСБ России заявили о задержании двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход российских пунктов пропуска.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/2/v-mvd-rossii-rasskazali-o-novyh-pravilah-registratsii-avtomobilei-126458/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Ялте усиливают меры безопасности на время праздников

В Ялте усиливают меры безопасности на время праздников

В Ялте хотят усилить контроль за прокатом маломерных плавсредств

В Ялте хотят усилить контроль за прокатом маломерных плавсредств

Власти Севастополя усиливают меры безопасности из-за прибытия поезда из России

Власти Севастополя усиливают меры безопасности из-за прибытия поезда из России

Начальник полиции Армянска обвинен в производстве суррогатного алкоголя

Начальник полиции Армянска обвинен в производстве суррогатного алкоголя

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.