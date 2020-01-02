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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

В Крыму такая теплая зима, что Дед Мороз растаял

Четверг
2 января 2020
17:54

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


На Крымский полуостров зима отказывается приходить. Плюсовые температуры держались рекордно долго.

Наконец похолодало, но снег по-прежнему только высоко в горах. Даже температура морской воды у берегов Крыма позволяет совершать зимние купания. В таких условиях Деду Морозу пришлось не сладко, а купание обернулось для него внезапным сюрпризом.

Теперь, если в ближайшие дни не пойдет снег, крымчане рискуют остаться на Старый новый год без Деда Мороза.

Читайте: Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам

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