В Крыму такая теплая зима, что Дед Мороз растаял

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2 января 2020
Наконец похолодало, но снег по-прежнему только высоко в горах. Даже температура морской воды у берегов Крыма позволяет совершать зимние купания. В таких условиях Деду Морозу пришлось не сладко, а купание обернулось для него внезапным сюрпризом.
Теперь, если в ближайшие дни не пойдет снег, крымчане рискуют остаться на Старый новый год без Деда Мороза.
Читайте: Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам
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Вчера: Новый год в Севастополе: дождь, брошенные елки и молебны от пьянства. В новогоднюю ночь в храмах Севастополя отслужили литургии и молебны от пьянства, а елочные базары с первого января стали бесхозными.
Вчера: Кладовщик из Крыма выиграл в лотерею автомобиль. Кладовщик из Севастополя Юрий Молодыка выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тыс рублей. Однако победитель предпочел получить деньги вместо машины.
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Понедельник, 30 декабря 2019: Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам. К празднованию Нового года города полуострова подготовили яркие и зажигательные программы на любой вкус.
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