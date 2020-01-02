В Крыму сообщают о возвращении двух севастопольцев после обмена

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По информации СМИ, они вернулись на полуостров после их передачи Киевом представителям непризнанных образований на Донбассе в рамках обмена, который состоялся на материковой части Украины 29 декабря.
Как сообщил изданию ForPost уполномоченный по правам человека правительства Севастополя Павел Буцай, они выехали из «ДНР» в Санкт-Петербург, а оттуда отправились на полуостров и в 9:25 по местному времени прибыли на железнодорожный вокзал Севастополя.
«Олега Руднева почти два года назад сотрудники СБУ сняли с борта теплохода в Ильичевске, порвали российский паспорт. Ему предъявили обвинение в дезертирстве, поскольку он когда-то служил по контракту в украинской армии. Сначала он находился в СИЗО в Одессе, затем его родители смогли дать большой залог в 320 тыс. гривен. Его передали в российское консульство в Одессе. Затем я обратился к главе МИД Сергею Лаврову, и он посодействовал в том, чтобы севастопольца взяли на работу в консульство уборщиком. Это позволило ему временно обеспечивать себя», – рассказал Буцай РИА Новости Крым.
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Вторник, 31 декабря 2019: В Киеве назвали условия отказа от иска в ЕСПЧ по Крыму. Украинская сторона не намерена отзывать ни один из пяти исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ до тех пор, пока Киев не увидит «какой-то позитив».
Вторник, 31 декабря 2019: Развожаев поражен бесхозяйственным отношением к Севастополю. И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев удивлен, почему в течение 15 лет власти города не ремонтировали лопнувшую трубу глубоководного вывода канализационных стоков в Черное море.
Понедельник, 30 декабря 2019: Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине. Бывший председатель правительства АР Крым Сергей Куницын предлагал исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову делегировать АР Крым все полномочия, кроме суверенитета, чтобы «нивелировать смысл российского референдума».
Понедельник, 30 декабря 2019: «Следующий - Крым»: у Зеленского рассказали о новом обмене пленными. В рамках следующего этапа обмена удерживаемыми лицами Киев планирует договориться об освобождении заключенных, содержащихся в Крыму.
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