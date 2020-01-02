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Власть -> Власть по-крымски

В Крыму сообщают о возвращении двух севастопольцев после обмена

Четверг
2 января 2020
08:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

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Январь 2020
2 января 2020


Утром 1 января крымчане Степан Резуник и Олег Руднев прибыли в Севастополь поездом из Санкт-Петербурга.

По информации СМИ, они вернулись на полуостров после их передачи Киевом представителям непризнанных образований на Донбассе в рамках обмена, который состоялся на материковой части Украины 29 декабря.

Как сообщил изданию ForPost уполномоченный по правам человека правительства Севастополя Павел Буцай, они выехали из «ДНР» в Санкт-Петербург, а оттуда отправились на полуостров и в 9:25 по местному времени прибыли на железнодорожный вокзал Севастополя.

«Олега Руднева почти два года назад сотрудники СБУ сняли с борта теплохода в Ильичевске, порвали российский паспорт. Ему предъявили обвинение в дезертирстве, поскольку он когда-то служил по контракту в украинской армии. Сначала он находился в СИЗО в Одессе, затем его родители смогли дать большой залог в 320 тыс. гривен. Его передали в российское консульство в Одессе. Затем я обратился к главе МИД Сергею Лаврову, и он посодействовал в том, чтобы севастопольца взяли на работу в консульство уборщиком. Это позволило ему временно обеспечивать себя», – рассказал Буцай РИА Новости Крым.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/2/v-krymu-soobshajut-o-vozvrashenii-dvuh-sevastopoltsev-posle-obmena-126460/

 
 

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