В Крыму сократились случаи выявления ВИЧ-инфекции

Использованы материалы: Новости Крыма, МК
Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020
Uлавный врач ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Александр Немыкин рассказал «об успехах борьбы с ВИЧ-инфекцией».
Среди больных становится меньше молодых людей, возраст которых не превышает тридцатилетний рубеж. При этом увеличивается показатель выявляемости ВИЧ у представителей старшего поколении, по последним данным он составляет 21% от общего числа обследований.
- Отнесенность вируса иммунодефицита человека к хроническим заболеваниям определена достижениями в сфере фармакологии и высокой степенью изученности природы вируса, - утверждает Александр Немыкин. - Получая антиретровирусную терапию, носители инфекции ничем не отличаются от здоровых людей и может вести привычный образ жизни.
Читайте: Севастопольцы поддержали врача, выписавшего шутливый рецепт
Прежде всего, по словам собеседника, лекарственные препараты снижают циркуляцию вируса в организме, а также препятствуют передаче ВИЧ любым известным науке путем.
- В Крыму 11300 человек с вирусом ВИЧ состоят на диспансерном учете, - приводит данные Александр Немыкин. - 67% из них получают антиретровирусную терапию. Действует специальная программа, защищающая от заражения здоровых младенцев, рожденных ВИЧ-положительными матерями. На бесплатной основе матерям – носителям ВИЧ предоставляются детские молочные смеси, чтобы вирус не попал в детский организм вместе с грудным молоком.
Новости Крыма сообщали ранее:
Пятница, 27 декабря 2019: Почти половина жителей Крыма вакцинировалась от гриппа. В управлении Роспотребнадзора Крыма сообщают о завершении вакцинации против гриппа на полуострове, по итогам которой привито почти половина населения.
Четверг, 26 декабря 2019: В крымском Минздраве рассказали о случайных половых контактах. Употребление алкоголя может привести к потере контроля над поступками и случайным половым контактам, которые могут стать причиной заболеваний.
Четверг, 26 декабря 2019: В Крыму заявили о снижении детской смертности. Детская смертность в Республике Крым снизилась на 35% за пять лет, а младенческая смертность (смертность детей до одного года) за этот же период снижена на 26%.
Вторник, 17 декабря 2019: Власти заявили о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Крыму. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю зафиксировало снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму на 12,3%.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/2/v-krymu-sokratilis-sluchai-vyyavleniya-vichinfektsii-126468/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:44 В Крыму первых новорожденных в 2020 году назвали Мишей и Машей
15:03 В Крыму мощность Сакской ТЭЦ увеличена до 120 мегаватт
14:35 Новогодняя распродажа: Крым продает очередной санаторий
14:00 Главврач крымской больницы пойман на крупной взятке
13:21 Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма
12:51 В Севастополе отправили на нары начальника военного стройуправления
12:12 В Крыму сократились случаи выявления ВИЧ-инфекции
11:42 Ажиотаж на поезда в Крым сошел на нет