В Крыму сократились случаи выявления ВИЧ-инфекции

В Крыму сократилось количество случаев первичного выявления ВИЧ-инфекции. Вирус иммунодефицита человека удален из списка смертельно опасных заболеваний и переведен в список хронических.

Uлавный врач ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Александр Немыкин рассказал «об успехах борьбы с ВИЧ-инфекцией».

Среди больных становится меньше молодых людей, возраст которых не превышает тридцатилетний рубеж. При этом увеличивается показатель выявляемости ВИЧ у представителей старшего поколении, по последним данным он составляет 21% от общего числа обследований.

- Отнесенность вируса иммунодефицита человека к хроническим заболеваниям определена достижениями в сфере фармакологии и высокой степенью изученности природы вируса, - утверждает Александр Немыкин. - Получая антиретровирусную терапию, носители инфекции ничем не отличаются от здоровых людей и может вести привычный образ жизни.

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Прежде всего, по словам собеседника, лекарственные препараты снижают циркуляцию вируса в организме, а также препятствуют передаче ВИЧ любым известным науке путем.

- В Крыму 11300 человек с вирусом ВИЧ состоят на диспансерном учете, - приводит данные Александр Немыкин. - 67% из них получают антиретровирусную терапию. Действует специальная программа, защищающая от заражения здоровых младенцев, рожденных ВИЧ-положительными матерями. На бесплатной основе матерям – носителям ВИЧ предоставляются детские молочные смеси, чтобы вирус не попал в детский организм вместе с грудным молоком.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 27 декабря 2019 : Почти половина жителей Крыма вакцинировалась от гриппа. В управлении Роспотребнадзора Крыма сообщают о завершении вакцинации против гриппа на полуострове, по итогам которой привито почти половина населения.

Четверг, 26 декабря 2019 : В крымском Минздраве рассказали о случайных половых контактах. Употребление алкоголя может привести к потере контроля над поступками и случайным половым контактам, которые могут стать причиной заболеваний.

Четверг, 26 декабря 2019 : В Крыму заявили о снижении детской смертности. Детская смертность в Республике Крым снизилась на 35% за пять лет, а младенческая смертность (смертность детей до одного года) за этот же период снижена на 26%.

Вторник, 17 декабря 2019 : Власти заявили о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Крыму. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю зафиксировало снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму на 12,3%.