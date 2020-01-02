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Власть -> Транспорт Крыма

В Крыму рассказали о дорожной обстановке на перевалах полуострова

Четверг
2 января 2020
17:13

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


Движение автомобилей на Ангарском и Грушевском перевалах в Крыму осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор».

«В связи с понижением температуры и выпадением осадков «Крымавтодор» проводит работы по предотвращению образования наледи и гололеда на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Помимо указанных перевалов, «Крымавтодор» уделяет особое внимание обработке дорог противогололедными материалами на восточном и западном обходах Симферополя, а также в Белогорском и Бахчисарайском районах.

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«Ежедневно на дежурство выходит 30 единиц техники. Было израсходовано 25 тонн соли на региональные дороги и 90 тонн пескосоляной смеси», – добавили в пресс-службе предприятия.

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