В Крыму рассказали о дорожной обстановке на перевалах полуострова

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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«В связи с понижением температуры и выпадением осадков «Крымавтодор» проводит работы по предотвращению образования наледи и гололеда на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Помимо указанных перевалов, «Крымавтодор» уделяет особое внимание обработке дорог противогололедными материалами на восточном и западном обходах Симферополя, а также в Белогорском и Бахчисарайском районах.
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«Ежедневно на дежурство выходит 30 единиц техники. Было израсходовано 25 тонн соли на региональные дороги и 90 тонн пескосоляной смеси», – добавили в пресс-службе предприятия.
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