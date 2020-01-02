В Крыму пропал 71-летний мужчина

В Крыму разыскивается 71-летний Сергей Семенович Швецов (с. Михайловка, Сакский р-н).

Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Как сообщили они на своей странице в соцсети «ВКонтакте», Сергей Семенович ушел из дома в неизвестном направлении 24 декабря 2019 года.

Приметы: рост 170 см, телосложение xудощавое. Глаза голубые, волосы седые.

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Был одет: черная куртка, серая рубашка, светлые штаны, серо-черные ботинки.

Особые приметы: носит бороду.

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