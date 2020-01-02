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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму пропал 71-летний мужчина

Четверг
2 января 2020
09:54

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


В Крыму разыскивается 71-летний Сергей Семенович Швецов (с. Михайловка, Сакский р-н).

Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Как сообщили они на своей странице в соцсети «ВКонтакте», Сергей Семенович ушел из дома в неизвестном направлении 24 декабря 2019 года.

Приметы: рост 170 см, телосложение xудощавое. Глаза голубые, волосы седые.

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Был одет: черная куртка, серая рубашка, светлые штаны, серо-черные ботинки.

Особые приметы: носит бороду.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму после запуска фейерверка сгорел балкон пятиэтажки. Неудачный запуск фейерверка с балкона пятиэтажного дома на востоке Крыма стал причиной пожара, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Сегодня: Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП. Российская певица Рита Дакота, которая отказалась выступать в Крыму, попала в автомобильную аварию.

Сегодня: В Симферополе на пожаре спасли двух человек. В Симферополе сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры пятиэтажки двух человек, еще шестеро жителей соседних квартир были эвакуированы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

Вчера: В Крыму за сутки произошло 15 пожаров. За прошедшие сутки спасатели ликвидировали 15 пожаров, на которых спасли два человека.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/2/v-krymu-propal-71letnii-muzhchina-126474/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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