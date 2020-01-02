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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму после запуска фейерверка сгорел балкон пятиэтажки

Четверг
2 января 2020
11:19

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


Неудачный запуск фейерверка с балкона пятиэтажного дома на востоке Крыма стал причиной пожара, сообщила пресс-служба МЧС республики.

ЧП произошло вечером 1 января в селе Золотое Поле Кировского района. По прибытии огнеборцы выяснили, что горит деревянный пол на балконе второго этажа пятиэтажного жилого многоквартирного дома.

Пожарные по лестнице поднялись к месту возгорания и с помощью ранцев «Ермак» ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

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«По предварительной версии, к возгоранию привело нарушение правил использования пиротехнических изделий. Окончательную версию установят эксперты», – добавили в МЧС РК.

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