В Крыму после запуска фейерверка сгорел балкон пятиэтажки

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2 января 2020
ЧП произошло вечером 1 января в селе Золотое Поле Кировского района. По прибытии огнеборцы выяснили, что горит деревянный пол на балконе второго этажа пятиэтажного жилого многоквартирного дома.
Пожарные по лестнице поднялись к месту возгорания и с помощью ранцев «Ермак» ликвидировали пожар. Пострадавших нет.
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«По предварительной версии, к возгоранию привело нарушение правил использования пиротехнических изделий. Окончательную версию установят эксперты», – добавили в МЧС РК.
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