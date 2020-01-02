В Крыму первых новорожденных в 2020 году назвали Мишей и Машей

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым, КП-Крым, КП-Крым
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«Мария – назвали дочку. На Новый год как положено стол приготовила, салатов настрогала, никак не ожидала, что в роддом попаду», - рассказала роженица Дарья Фрумина, приехавшая в крымскую столицу из Севастополя. Женщина объяснила, что в родном городе роддом закрыли на ремонт, поэтому вместо подготовки к Новому году она провела в пути.
Традиционно новогодние праздники оставляют медиков без выходных. Ранее сообщалось, что большая часть больниц Крыма переведена на усиленный режим работы.
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Травматологическая поликлиника «Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6» будет работать круглосуточно, так как и приемное отделение.
Кроме этого, все приемные отделения в Крыму также будут работать в круглосуточном режиме.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Украинская энергосистема отделится от российской к 2023 году. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что украинская энергосистема должна окончательно отделиться от российско-белорусской и стать частью европейской к 2023 году.
Вторник, 31 декабря 2019: Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году. В новом году крымчане начнут платить налог на недвижимость, подорожает алкоголь, и для большинства из нас изменится мобильный оператор. Вместе с тем, увеличатся некоторые пособия, туалеты на вокзалах станут бесплатными, а владельцы винзаводов и отелей начнут пользоваться новыми льготами.
Понедельник, 30 декабря 2019: Крыму пообещали 24 млрд рублей на здравоохранение в течение трех лет. По поручению президента России Владимира Путина Республика Крым в течение трех лет получит 24 миллиарда рублей из бюджета РФ на развитие сферы здравоохранения.
Воскресенье, 29 декабря 2019: Путин знает, сколько времени простоит Крымский мост. Путин сделал прогноз, что «при правильном обслуживании и своевременном ремонте Крымский мост может стоять века».
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