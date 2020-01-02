В Крыму первых новорожденных в 2020 году назвали Мишей и Машей

Первым ребенком, рожденным в Крыму в 2020 году, стал мальчик по имени Михаил, вторым – девочка Мария. Миша родился в первом роддоме Симферополя в полпервого ночи, чуть позже появилась на свет первая в этом десятилетии девочка, пишет «Комсомольская правда».

«Мария – назвали дочку. На Новый год как положено стол приготовила, салатов настрогала, никак не ожидала, что в роддом попаду», - рассказала роженица Дарья Фрумина, приехавшая в крымскую столицу из Севастополя. Женщина объяснила, что в родном городе роддом закрыли на ремонт, поэтому вместо подготовки к Новому году она провела в пути.

Традиционно новогодние праздники оставляют медиков без выходных. Ранее сообщалось, что большая часть больниц Крыма переведена на усиленный режим работы.

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Травматологическая поликлиника «Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6» будет работать круглосуточно, так как и приемное отделение.

Кроме этого, все приемные отделения в Крыму также будут работать в круглосуточном режиме.

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