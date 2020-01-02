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Общество -> Развитие Крыма

В Крыму первых новорожденных в 2020 году назвали Мишей и Машей

Четверг
2 января 2020
15:44

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым, КП-Крым, КП-Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


Первым ребенком, рожденным в Крыму в 2020 году, стал мальчик по имени Михаил, вторым – девочка Мария. Миша родился в первом роддоме Симферополя в полпервого ночи, чуть позже появилась на свет первая в этом десятилетии девочка, пишет «Комсомольская правда».

«Мария – назвали дочку. На Новый год как положено стол приготовила, салатов настрогала, никак не ожидала, что в роддом попаду», - рассказала роженица Дарья Фрумина, приехавшая в крымскую столицу из Севастополя. Женщина объяснила, что в родном городе роддом закрыли на ремонт, поэтому вместо подготовки к Новому году она провела в пути.

Традиционно новогодние праздники оставляют медиков без выходных. Ранее сообщалось, что большая часть больниц Крыма переведена на усиленный режим работы.

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Травматологическая поликлиника «Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6» будет работать круглосуточно, так как и приемное отделение.

Кроме этого, все приемные отделения в Крыму также будут работать в круглосуточном режиме.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Украинская энергосистема отделится от российской к 2023 году. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что украинская энергосистема должна окончательно отделиться от российско-белорусской и стать частью европейской к 2023 году.

Вторник, 31 декабря 2019: Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году. В новом году крымчане начнут платить налог на недвижимость, подорожает алкоголь, и для большинства из нас изменится мобильный оператор. Вместе с тем, увеличатся некоторые пособия, туалеты на вокзалах станут бесплатными, а владельцы винзаводов и отелей начнут пользоваться новыми льготами.

Понедельник, 30 декабря 2019: Крыму пообещали 24 млрд рублей на здравоохранение в течение трех лет. По поручению президента России Владимира Путина Республика Крым в течение трех лет получит 24 миллиарда рублей из бюджета РФ на развитие сферы здравоохранения.

Воскресенье, 29 декабря 2019: Путин знает, сколько времени простоит Крымский мост. Путин сделал прогноз, что «при правильном обслуживании и своевременном ремонте Крымский мост может стоять века».

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/2/v-krymu-pervyh-novorozhdennyh-v-2020-godu-nazvali-mishei-i-mashei-126476/

 
 

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