Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Коммунальное хозяйство

В Крыму мощность Сакской ТЭЦ увеличена до 120 мегаватт

Четверг
2 января 2020
15:03

Использованы материалы: Новости Крыма, rg.ru

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


В Крыму вторая очередь парогенераторных установок Сакской ТЭЦ мощностью 32 мегаватта готова ко вводу в эксплуатацию.

Об этом свидетельствуют завершившиеся комплексные испытания генерирующего оборудования электростанции - сообщила пресс-служба АО «СО Единой энергосистемы».

- Комплексные испытания и тестирование генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ стали заключительным этапом перед вводом в эксплуатацию второй очереди ПГУ, по результатам которого обеспечен ввод генерирующего оборудования ПГУ 120 МВт Сакской ТЭЦ в полном объеме, - говорится в сообщении.

Вторая очередь ПГУ Сакской ТЭЦ, как и первая, введенная в эксплуатацию в 2018 году, построена на основе оборудования исключительно отечественного производства - четырех паровых котлов-утилизаторов и двух паротурбинных установок по 16 мегаватт каждая. На первом этапе были введены четыре газотурбинных агрегата мощностью 22,5 мегаватта каждый, построенных компанией «ОДК-ГТ».

Читайте: Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом

Программа комплексных испытаний предусматривала непрерывную 72-часовую работу энергоблоков ТЭС с номинальной нагрузкой, работу с минимальной нагрузкой в течение восьми часов, а также подтверждение маневренных характеристик генерирующего оборудования. Перед испытаниями специалисты Черноморского регионального диспетчерского управления энергосистемы РК и Севастополя произвели расчет с учетом подключения новых генерирующих мощностей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Мэр Симферополя проверила уборку города после новогодних гуляний. Глава городской администрации Симферополя Елена Проценко утверждает, что с раннего утра 1 января ведется уборка города после ночных новогодних гуляний.

Вчера: Очистные в Севастополе перепроектируют заново. Потенциальные подрядчики строительства севастопольских канализационных очистных сооружений (КОС «Южные». — Прим. ред.) не рискнули заявиться на конкурс из-за некачественного проектирования и ошибок в конкурсной документации.

Вторник, 31 декабря 2019: На новогодних праздниках Симферополь будут убирать 200 дворников. В период новогодних праздников на территории крымской столицы санитарной очисткой общественных территорий будет заниматься 200 дворников МБУ «Город».

Понедельник, 30 декабря 2019: Аксенов высказался о судьбе мусоросжигательного завода в Крыму. Федеральный центр занимается поиском предприятия, которое построит мусороперерабатывающий завод в Крыму.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/2/v-krymu-moshnost-sakskoi-tets-uvelichena-do-120-megavatt-126473/

 
 

Коммунальное хозяйство

С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка

С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка

Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом

Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом

Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды

Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды

В Крыму предупреждают о возможном росте тарифов на электричество для населения

В Крыму предупреждают о возможном росте тарифов на электричество для населения

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.