В Крыму мощность Сакской ТЭЦ увеличена до 120 мегаватт

В Крыму вторая очередь парогенераторных установок Сакской ТЭЦ мощностью 32 мегаватта готова ко вводу в эксплуатацию.

Об этом свидетельствуют завершившиеся комплексные испытания генерирующего оборудования электростанции - сообщила пресс-служба АО «СО Единой энергосистемы».

- Комплексные испытания и тестирование генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ стали заключительным этапом перед вводом в эксплуатацию второй очереди ПГУ, по результатам которого обеспечен ввод генерирующего оборудования ПГУ 120 МВт Сакской ТЭЦ в полном объеме, - говорится в сообщении.

Вторая очередь ПГУ Сакской ТЭЦ, как и первая, введенная в эксплуатацию в 2018 году, построена на основе оборудования исключительно отечественного производства - четырех паровых котлов-утилизаторов и двух паротурбинных установок по 16 мегаватт каждая. На первом этапе были введены четыре газотурбинных агрегата мощностью 22,5 мегаватта каждый, построенных компанией «ОДК-ГТ».

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Программа комплексных испытаний предусматривала непрерывную 72-часовую работу энергоблоков ТЭС с номинальной нагрузкой, работу с минимальной нагрузкой в течение восьми часов, а также подтверждение маневренных характеристик генерирующего оборудования. Перед испытаниями специалисты Черноморского регионального диспетчерского управления энергосистемы РК и Севастополя произвели расчет с учетом подключения новых генерирующих мощностей.

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