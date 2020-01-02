В Киеве придумали «креативный формат» обсуждения вопроса Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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«Мы считаем, что нужен какой-то креативный формат, где, подобно тому, как в нормандском формате, происходил бы разговор по Крыму», - сказал Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина».
По словам украинского вице-премьера, сегодня существует два «формата» обсуждения крымского вопроса на международной арене.
«Первый формат - это международные организации, когда ООН принимает резолюции, ЮНЕСКО тоже принимает резолюции и осуществляет дистанционное изучение ситуации в Крыму, миссия ООН в Украине делает дистанционный мониторинг, Совет Европы тоже принимает какие-то решения и пытается пробиться в Крым с визитом, Европейский Союз сохраняет санкции. Второй формат - двусторонний, когда условный Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ИФ) куда-то приезжает и ему на переговорах заявляют, что никогда не признают незаконной оккупации Крыма», – заявил он.
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Кулеба отметил, что властям Украины «для начала нужно определиться, какой именно формат мы хотим, и даже без России начать в нем говорить».
«Нам нужно дискутировать, нам нужна рефлексия относительно того, каким будет путь к деоккупации Крыма», - заявил замглавы Кабмина Украины.
Он добавил, что у Украины на всех уровнях - от экономической, социальной и культурной политики до военной и оборонной политики - должно быть четкое понимание, что делать в случае возвращения Крыма.
«Над этим мы ежедневно работать. И в этой логике этот формат - также часть истории. По большому счету, на первом этапе нам даже не нужна Россия в этом формате, потому что нам нужно понимание, что делаем мы и международное сообщество в этой ситуации», - заключил Кулеба.
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