В Киеве придумали «креативный формат» обсуждения вопроса Крыма

© Новости Крыма

При формировании международного формата по обсуждению крымского вопроса участия России на первом этапе не требуется, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Мы считаем, что нужен какой-то креативный формат, где, подобно тому, как в нормандском формате, происходил бы разговор по Крыму», - сказал Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина».

По словам украинского вице-премьера, сегодня существует два «формата» обсуждения крымского вопроса на международной арене.

«Первый формат - это международные организации, когда ООН принимает резолюции, ЮНЕСКО тоже принимает резолюции и осуществляет дистанционное изучение ситуации в Крыму, миссия ООН в Украине делает дистанционный мониторинг, Совет Европы тоже принимает какие-то решения и пытается пробиться в Крым с визитом, Европейский Союз сохраняет санкции. Второй формат - двусторонний, когда условный Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ИФ) куда-то приезжает и ему на переговорах заявляют, что никогда не признают незаконной оккупации Крыма», – заявил он.

Читайте: Депутаты Крыма под Новый год решили избавиться от санатория

Кулеба отметил, что властям Украины «для начала нужно определиться, какой именно формат мы хотим, и даже без России начать в нем говорить».

«Нам нужно дискутировать, нам нужна рефлексия относительно того, каким будет путь к деоккупации Крыма», - заявил замглавы Кабмина Украины.

Он добавил, что у Украины на всех уровнях - от экономической, социальной и культурной политики до военной и оборонной политики - должно быть четкое понимание, что делать в случае возвращения Крыма.

«Над этим мы ежедневно работать. И в этой логике этот формат - также часть истории. По большому счету, на первом этапе нам даже не нужна Россия в этом формате, потому что нам нужно понимание, что делаем мы и международное сообщество в этой ситуации», - заключил Кулеба.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Власти Украины просят «приберечь пиротехнику к освобождению Крыма». В Министерстве внутренних дел Украины призвали воздержаться от использования пиротехники в период новогодних и рождественских праздников.

Сегодня : В Крыму сообщают о возвращении двух севастопольцев после обмена. Утром 1 января крымчане Степан Резуник и Олег Руднев прибыли в Севастополь поездом из Санкт-Петербурга.

Вторник, 31 декабря 2019 : В Киеве назвали условия отказа от иска в ЕСПЧ по Крыму. Украинская сторона не намерена отзывать ни один из пяти исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ до тех пор, пока Киев не увидит «какой-то позитив».

Вторник, 31 декабря 2019 : Развожаев поражен бесхозяйственным отношением к Севастополю. И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев удивлен, почему в течение 15 лет власти города не ремонтировали лопнувшую трубу глубоководного вывода канализационных стоков в Черное море.