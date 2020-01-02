В горах Крыма застрял автомобиль с российскими туристами

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Самостоятельно выехать и продолжить движение не может, требуется помощь спасателей в эвакуации людей, в том числе ребенка 2007 года рождения, из лесной зоны, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
После уточнения информации и определения более точного места нахождения людей дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», находящаяся в это время на патрулировании в ГЛЗ, в количестве 5-ти человек выдвинулась к месту происшествия.
Как сообщили в МЧС, прибыв к указанному месту, спасатели обнаружили пострадавших:
— Ни водитель, ни несовершеннолетний пассажир, жители города Новосибирска, в медицинской помощи не нуждались. Они были эвакуированы в безопасное место, — рассказали в ведомстве.
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Также он отметил, что специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» довольно часто оказывают помощь автомобилистам, не рассчитавшим возможности своих транспортных средств и оказавшимся в трудной ситуации:
— После обильных осадков некоторые места в горах стали просто непроходимы из-за размытия грунта, в связи с чем МЧС Республики Крым рекомендует воздержаться от поездок или походов в горную местность, — подчеркнули в МЧС.
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