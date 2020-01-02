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Происшествия -> Спасение в горах

В горах Крыма застрял автомобиль с российскими туристами

Четверг
2 января 2020
16:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


Вчера на оперативный пульт спасателей поступила информация о том, что на лесной дороге в районе с.Кудрино Бахчисарайского района в размытом грунте увяз автомобиль «Renault».

Самостоятельно выехать и продолжить движение не может, требуется помощь спасателей в эвакуации людей, в том числе ребенка 2007 года рождения, из лесной зоны, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

После уточнения информации и определения более точного места нахождения людей дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», находящаяся в это время на патрулировании в ГЛЗ, в количестве 5-ти человек выдвинулась к месту происшествия.

Как сообщили в МЧС, прибыв к указанному месту, спасатели обнаружили пострадавших:

— Ни водитель, ни несовершеннолетний пассажир, жители города Новосибирска, в медицинской помощи не нуждались. Они были эвакуированы в безопасное место, — рассказали в ведомстве.

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Также он отметил, что специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» довольно часто оказывают помощь автомобилистам, не рассчитавшим возможности своих транспортных средств и оказавшимся в трудной ситуации:

— После обильных осадков некоторые места в горах стали просто непроходимы из-за размытия грунта, в связи с чем МЧС Республики Крым рекомендует воздержаться от поездок или походов в горную местность, — подчеркнули в МЧС.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 23 декабря 2019: В Крыму на «Римской тропе» заблудились два туриста. Во время прогулки по «Римской тропе» двое туристов сбились с пути, потеряли ориентир и позвали на помощь спасателей.

Понедельник, 16 декабря 2019: Полтора десятка туристов заблудились в районе горы Чатыр-Даг в Крыму. Крымские спасатели оказали помощь туристической группе, которая заблудилась в районе горы Чатыр-Даг накануне вечером.

Четверг, 12 декабря 2019: Крымские спасатели оказали помощь заблудившимся туристам. В службу спасения поступило сообщение о том, что в горно-лесном массиве в районе пгт. Орджоникидзе заблудились двое парней. Необходима помощь спасателей.

Среда, 11 декабря 2019: В районе пещерного города Чуфут-Кале в Крыму спасли туриста. Во время прогулки в районе смотровой площадки историко-культурного музея-заповедника Чуфут-Кале, мужчина оступился и повредил ногу.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/2/v-gorah-kryma-zastryal-avtomobil-s-rossiiskimi-turistami-126481/

 
 

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