Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

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Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, похвалилась новогодним видео из солнечного Бали и призвала всех к миру, затронув при этом тему Крыма.

Об этом она написала в своем Instagram, где и поделилась с подписчиками соответствующим роликом с отдыха на остовах.

«Поклон всем, кто бережет нашу планету и хранит мир. Я, «мамасита» в декрете, вкатываю на серфборде в Новый год! И пусть он будет ярким и насыщенным самыми добрыми впечатлениями и событиями», – пожелала она.

Телеведущая отметила, что это «божественное видео» – дело рук прекрасного оператора Даниила, который родом из Крыма, но уже несколько лет живет на Бали.

«Он с опаской смотрел на меня, когда я спросила «откуда ты родом», думал, что я откажусь сниматься, начну задавать вопросы, от которых очень болит», – призналась она.

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Именно поэтому и обратилась к пользователям сети с призывом уважать друг друга и дружить, чтобы на земле воцарился мир.

«Друзья мои, мы – жители одной планеты, неужели у нас так много времени на информационные войны, от которых страдают невинные люди, и так мало любви в сердце, чтобы остановить это. Пусть наконец-то наступит мир на нашем земном шарике и каждая семья обретет гармонию и любовь!» – призвала Тодоренко.

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