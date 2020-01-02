Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 января

Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от –3 до +6, ближайшей ночью от –2 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 2 января.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов. Ветер южный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +1, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 90 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –3 до 0, ближайшей ночью от –3 до –1 градусов.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 3, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Феодосии утром и днем - пасмурная погода, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 77 процентов. Ветер северо-западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

В Керчи утром и днем - небольшой снег, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 3, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 81 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 3, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +2, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 76 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от +3 до +4 градусов.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 10 градусов тепла. По городам: в Балаклаве - 10, в Гурзуфе - 10, в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Севастополе - 10, в Феодосии - 9, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 21, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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