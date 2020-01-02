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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Четверг
2 января 2020
10:36

Использованы материалы: Новости Крыма, inforesist.org

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

© 24smi.org

Российская певица Рита Дакота, которая отказалась выступать в Крыму, попала в автомобильную аварию.

Об этом сообщает «СтарХит».

Инцидент произошел 30 декабря. Дакота находилась в салоне такси, когда авто столкнулось с автобусом. Поначалу артистка не поняла, что произошло, а потом ощутила резкую боль в области шеи и спины.

«Огромный автобус только что врезался со всей силы в такси, в котором я находилась. Я так сильно потянула шею и спину, что теперь молюсь, чтобы все было нормально», — написала певица.

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Она благополучно добралась в салон красоты, где ощутила, что ей сложно сидеть в кресле мастера – она чувствовала дискомфорт. Сейчас с певицей все в порядке.

В августе текущего года Дактора рассказала, почему отказывается от выступлений в Крыму. Она отметила, что запрет выступать в Украине станет для нее «настоящей трагедией».

Новости Крыма сообщали ранее:

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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