Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Использованы материалы: Новости Крыма, inforesist.org
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Об этом сообщает «СтарХит».
Инцидент произошел 30 декабря. Дакота находилась в салоне такси, когда авто столкнулось с автобусом. Поначалу артистка не поняла, что произошло, а потом ощутила резкую боль в области шеи и спины.
«Огромный автобус только что врезался со всей силы в такси, в котором я находилась. Я так сильно потянула шею и спину, что теперь молюсь, чтобы все было нормально», — написала певица.
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Она благополучно добралась в салон красоты, где ощутила, что ей сложно сидеть в кресле мастера – она чувствовала дискомфорт. Сейчас с певицей все в порядке.
В августе текущего года Дактора рассказала, почему отказывается от выступлений в Крыму. Она отметила, что запрет выступать в Украине станет для нее «настоящей трагедией».
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