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Власть -> Финансы и бизнес

Новогодняя распродажа: Крым продает очередной санаторий

Четверг
2 января 2020
14:35

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


Новогодняя распродажа: Крым продает очередной санаторий

© www.trionon.com

Имущество санатория «30 лет Октября», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Глазкрицкого, д. 17, выставили на торги 30 декабря. Начальная стоимость лота — 90,6 млн рублей.

Это уже третья попытка продать этот санаторий. Активные попытки сбыть санаторий крымские власти предпринимают с ноября 2019 года, однако пока что безуспешно. Последние торги завершились за пять дней до новых — 25 декабря 2019 года. Однако желающих купить не находится.

Санаторий расположен в Профессорском уголке города Алушта на прекрасной лесопарковой территории в 10-15 минутах ходьбы от моря.

Распродажа Профессорского уголка ведется уже не первый год. Здесь находятся пансионаты, а сам берег представляет великолепный пляж. По территории Профессорского уголка проходит благоустроенная набережная.

В середине XIX века это была дачная местность. В 1886 году после ухода в отставку здесь поселился известный геолог и преподаватель Николай Головкинский. Рядом с его домом начали строить свои дачи многие видные ученые, и местность получила свое название. С Рабочим уголком была связана жизнь русского писателя Сергея Сергеева-Ценского.

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Позже «Профессорский уголок» начал обрастать советскими санаториями и пансионатами. Сейчас, следуя уже устоявшейся за последние пару лет традиции, крымские власти опять распродают здравницы в частные руки.

Ушел с молотка пансионат имени Володи Дубинина за 45,4 млн рублей — он достался некоему жителю города Саки Азизу Алиеву. Продан «Западный Донбасс» и «ХИИТовец» за 160,3 млн рублей. Их выкупил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крым стал рекордсменом по стоимости жилья в новостройках. В Крыму рост средней цены квадратного метра в новостройках за пол года составил 2,3%.

Понедельник, 30 декабря 2019: В 2019 году ФЦП в Севастополе выполнено чуть более чем наполовину. По итогам 2019 года федеральная целевая программа «Социально-экономическое развития Крыма и Севастополя до 2022 года» в Севастополе выполнена на 56%.

Воскресенье, 29 декабря 2019: Аксенов обещает: цены на топливо в Крыму упадут, но только в следующем году. Власти Крыма думают, что предпринимают меры по снижению цен на топливо в республике.

Воскресенье, 29 декабря 2019: Названа стоимость самой доступной квартиры в Крыму. Минимальная стоимость квартиры в Крыму – 550 тысяч рублей. В такую сумму было оценено жилое помещение в селе Чапаевка, Советского района Республики Крым.

 

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