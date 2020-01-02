Новогодняя распродажа: Крым продает очередной санаторий

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Это уже третья попытка продать этот санаторий. Активные попытки сбыть санаторий крымские власти предпринимают с ноября 2019 года, однако пока что безуспешно. Последние торги завершились за пять дней до новых — 25 декабря 2019 года. Однако желающих купить не находится.
Санаторий расположен в Профессорском уголке города Алушта на прекрасной лесопарковой территории в 10-15 минутах ходьбы от моря.
Распродажа Профессорского уголка ведется уже не первый год. Здесь находятся пансионаты, а сам берег представляет великолепный пляж. По территории Профессорского уголка проходит благоустроенная набережная.
В середине XIX века это была дачная местность. В 1886 году после ухода в отставку здесь поселился известный геолог и преподаватель Николай Головкинский. Рядом с его домом начали строить свои дачи многие видные ученые, и местность получила свое название. С Рабочим уголком была связана жизнь русского писателя Сергея Сергеева-Ценского.
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Позже «Профессорский уголок» начал обрастать советскими санаториями и пансионатами. Сейчас, следуя уже устоявшейся за последние пару лет традиции, крымские власти опять распродают здравницы в частные руки.
Ушел с молотка пансионат имени Володи Дубинина за 45,4 млн рублей — он достался некоему жителю города Саки Азизу Алиеву. Продан «Западный Донбасс» и «ХИИТовец» за 160,3 млн рублей. Их выкупил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
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