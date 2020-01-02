Мэр Симферополя проверила уборку города после новогодних гуляний

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
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2020
Январь 2020
2 января 2020
По ее словам, в этом она смогла лично убедиться, проехав по улицам Симферополя.
«Дворники работают с самого раннего утра и их работа видна. Конечно, не все идеально, не так, как хотелось бы. Но мы будем стремиться к тому, чтобы Симферополь стал образцом чистоты и порядка. Расстроила недобросовестность поклейщиков рекламных щитов. Заменив старую рекламу, они так и оставили ее лежать под билбордами», – написала Проценко в Фейсбуке 1 января.
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Вторник, 31 декабря 2019: На новогодних праздниках Симферополь будут убирать 200 дворников. В период новогодних праздников на территории крымской столицы санитарной очисткой общественных территорий будет заниматься 200 дворников МБУ «Город».
Понедельник, 30 декабря 2019: Аксенов высказался о судьбе мусоросжигательного завода в Крыму. Федеральный центр занимается поиском предприятия, которое построит мусороперерабатывающий завод в Крыму.
Понедельник, 30 декабря 2019: Скульптуру цапли установили на набережной реки в Симферополе. Скульптура цапли Симы появилась на отремонтированной набережной реки Салгир в Симферополе. Композицию изготовили крымские кузнецы по инициативе депутатов горсовета.
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