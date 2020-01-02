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Власть -> Коммунальное хозяйство

Мэр Симферополя проверила уборку города после новогодних гуляний

Четверг
2 января 2020
07:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


Глава городской администрации Симферополя Елена Проценко утверждает, что с раннего утра 1 января ведется уборка города после ночных новогодних гуляний.

По ее словам, в этом она смогла лично убедиться, проехав по улицам Симферополя.

«Дворники работают с самого раннего утра и их работа видна. Конечно, не все идеально, не так, как хотелось бы. Но мы будем стремиться к тому, чтобы Симферополь стал образцом чистоты и порядка. Расстроила недобросовестность поклейщиков рекламных щитов. Заменив старую рекламу, они так и оставили ее лежать под билбордами», – написала Проценко в Фейсбуке 1 января.

Читайте: Аксенов высказался о судьбе мусоросжигательного завода в Крыму

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Вторник, 31 декабря 2019: На новогодних праздниках Симферополь будут убирать 200 дворников. В период новогодних праздников на территории крымской столицы санитарной очисткой общественных территорий будет заниматься 200 дворников МБУ «Город».

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