Мэр Симферополя проверила уборку города после новогодних гуляний

Глава городской администрации Симферополя Елена Проценко утверждает, что с раннего утра 1 января ведется уборка города после ночных новогодних гуляний.

По ее словам, в этом она смогла лично убедиться, проехав по улицам Симферополя.

«Дворники работают с самого раннего утра и их работа видна. Конечно, не все идеально, не так, как хотелось бы. Но мы будем стремиться к тому, чтобы Симферополь стал образцом чистоты и порядка. Расстроила недобросовестность поклейщиков рекламных щитов. Заменив старую рекламу, они так и оставили ее лежать под билбордами», – написала Проценко в Фейсбуке 1 января.

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