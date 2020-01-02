Главврач крымской больницы пойман на крупной взятке

В Крыму задержан главный врач Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве и получении взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по республике.

«Следствием установлено, что главный врач Ленинской центральной районной больницы вымогал взятку в размере 755 тысяч рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта», – говорится в сообщении.

Читайте: Как будут работать экстренные службы в Новый год в Крыму

После получения части взятки главврача задержали сотрудники МВД и ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы и крупный штраф.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе отправили на нары начальника военного стройуправления. Контракты на строительство президентского кадетского училища в Севастополе и военного санатория «Крым» в Партените заключались за взятки.

Сегодня : В МВД России рассказали о новых правилах регистрации автомобилей. В России вступил в силу закон, предполагающий изменения правил регистрации авто. Теперь не обязательно обращаться в ГИБДД – ставить на учет машину можно прямо в автосалоне.

Вчера : Украинские пограничники отмечают падение пассажиропотока на «Каланчаке». Админграницу Крыма с Херсонской областью на временном пункте пропуска «Каланчак» за последнюю неделю пересекли в среднем 2,5 – 3 тысячи граждан и около 270 транспортных средств за сутки в обоих направлениях, что соответствует прошлогодним показателям.

Вчера : В Крыму мужчина получил срок за вылов рыбы и креветок. Жителя одного из крымских поселков осудили за незаконный вылов рыбы и креветок, передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.