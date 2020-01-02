Главврач крымской больницы пойман на крупной взятке

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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«Следствием установлено, что главный врач Ленинской центральной районной больницы вымогал взятку в размере 755 тысяч рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта», – говорится в сообщении.
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После получения части взятки главврача задержали сотрудники МВД и ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы и крупный штраф.
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