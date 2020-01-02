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Власть -> Курортный бизнес

Эксперты советуют Крыму отказаться от «бездумного наращивания турпотока»

Четверг
2 января 2020
11:12

Использованы материалы: Новости Крыма, regnum.ru

Новости за:
2020
Январь 2020
2 января 2020


Проблема водоснабжения крымского полуострова требует пересмотра подхода к бездумному наращиванию туристического потока, это одна из важнейших задач республики на 2020 год.

Такое мнение высказал директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Из важнейших нерешенных до сегодняшнего дня проблем надо отметить водообеспечение полуострова. До настоящего времени из-за благоприятных погодных условий с дефицитом воды сталкивались только северные и отчасти восточные районы Крыма, однако рано или поздно этот вопрос встанет в полный рост. А для этого нужна соответствующая подготовка уже сейчас, в которую входит не только вопрос накопления воды, но и обновление сетей водоснабжения и, вероятно, пересмотр подхода на бездумное наращивание туристического потока, тем более, что качество сервиса зачастую в Крыму пока оставляет желать лучшего», — отметил Александр Бедрицкий.

Читайте: В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

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Суббота, 28 декабря 2019: В Севастополе хотят сохранить хостелы и мини-гостиницы. Правительство Севастополя подготовит отрицательный отзыв ко вступившему в силу закону о хостелах в жилых домах.

Пятница, 27 декабря 2019: Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму. Организованный сегмент турпотока в Крым по итогам 2019 года вырастет в среднем на 5%.

Четверг, 26 декабря 2019: Парламент Крыма решил выступить против российского закона о туризме. Крымские депутаты решили обратиться к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отклонить поправки к так называемому «закону Хованской» «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия «средство размещения».

Четверг, 26 декабря 2019: В России решили, что турпоток в Крым с запуском поездов вырастет еще на 20 процентов. Ростуризм ожидает увеличения на 20% турпотока в Крым после восстановления железнодорожного сообщения с полуостровом.

 

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