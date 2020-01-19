«Все плохо»: российский эксперт о доходах крымчан, демографии и бизнесе

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного крымским филиалом Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
По состоянию на III квартал 2019 года величина среднедушевого дохода в Крыму составляла 23,6 тысячи рублей, в Калмыкии – 18,1 тысячи рублей. При этом в Краснодарском крае этот показатель составил 40,1 тысячи рублей, в Севастополе – 32,3 тысячи рублей, а в среднем по ЮФО – 31,8 тысячи рублей.
«В Крыму доходы постепенно увеличиваются, но остаются низкими. Если сопоставить среднедушевые доходы крымчан с прожиточным минимумом, а в III квартале прошедшего года он составлял у нас 10 509 рублей, то в Крыму среднедушевой доход равен всего лишь 2,2 прожиточных минимумов», – констатировала руководитель крымского филиала ФоРГО Наталья Киселева.
Эксперт также отметила непростую ситуацию, сложившуюся в предпринимательской сфере Крыма.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2013 году в Крыму и Севастополе было зарегистрировано 51 тысяча компаний и 129 тысяч индивидуальных предпринимателей, а к началу 2019 года количество компаний уменьшилось до 44 тысяч, а индивидуальных предпринимателей – до 85,6 тысячи.
Говоря о реализации в Крыму национального проекта «Демография», социолог отметила, что пока динамика ключевых статистических показателей также не утешает.
«Показатели естественного прироста в Крыму остаются отрицательными, как, впрочем, по всей Российской Федерации и в среднем по Южному федеральному округу. Но в Крыму и Севастополе эти демографические показатели ниже среднероссийских и средних значений по ЮФО, хотя среди наших соседей по федеральному округу есть регионы с более «печальной» статистикой», – рассказала Киселева.
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По последним данным Росстата Крым и Севастополь по коэффициентам естественного прироста занимают третье и четвертое места в ЮФО. Данный коэффициент показывает прирост или убыль (если величина отрицательная) населения за счет разницы между числами родившихся и умерших в расчете на 1000 человек. В Крыму этот показатель в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизился с минус 3,5 промилле до минус 4, в Севастополе – с минус 2,8 до 3,5.
«Показатели коэффициентов рождаемости (число родившихся на 1000 населения) снизились во всех регионах ЮФО, в том числе в Крыму и Севастополе. В Крыму число родившихся на тысячу населения уменьшилось с 10,7 до 10,1, в Севастополе – с 10,1 до 9,7», – добавила специалист.
«Конечно, в Крыму и Севастополе есть успехи в экономической сфере – рост промышленного производства, увеличение оборота розничной торговли и др. Но учитывая санкционные факторы, инфраструктурные сложности в регионе, а также недостаточный управленческий опыт местных чиновников, можно сказать, что перед руководством республики стоят нелегкие задачи», – заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.
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