«Все плохо»: российский эксперт о доходах крымчан, демографии и бизнесе

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Республика Крым занимает предпоследнее место среди регионов Южного Федерального округа по величине среднедушевого дохода населения, опережая по этому показателю только Калмыкию.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного крымским филиалом Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

По состоянию на III квартал 2019 года величина среднедушевого дохода в Крыму составляла 23,6 тысячи рублей, в Калмыкии – 18,1 тысячи рублей. При этом в Краснодарском крае этот показатель составил 40,1 тысячи рублей, в Севастополе – 32,3 тысячи рублей, а в среднем по ЮФО – 31,8 тысячи рублей.

«В Крыму доходы постепенно увеличиваются, но остаются низкими. Если сопоставить среднедушевые доходы крымчан с прожиточным минимумом, а в III квартале прошедшего года он составлял у нас 10 509 рублей, то в Крыму среднедушевой доход равен всего лишь 2,2 прожиточных минимумов», – констатировала руководитель крымского филиала ФоРГО Наталья Киселева.

Эксперт также отметила непростую ситуацию, сложившуюся в предпринимательской сфере Крыма.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2013 году в Крыму и Севастополе было зарегистрировано 51 тысяча компаний и 129 тысяч индивидуальных предпринимателей, а к началу 2019 года количество компаний уменьшилось до 44 тысяч, а индивидуальных предпринимателей – до 85,6 тысячи.

Говоря о реализации в Крыму национального проекта «Демография», социолог отметила, что пока динамика ключевых статистических показателей также не утешает.

«Показатели естественного прироста в Крыму остаются отрицательными, как, впрочем, по всей Российской Федерации и в среднем по Южному федеральному округу. Но в Крыму и Севастополе эти демографические показатели ниже среднероссийских и средних значений по ЮФО, хотя среди наших соседей по федеральному округу есть регионы с более «печальной» статистикой», – рассказала Киселева.

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По последним данным Росстата Крым и Севастополь по коэффициентам естественного прироста занимают третье и четвертое места в ЮФО. Данный коэффициент показывает прирост или убыль (если величина отрицательная) населения за счет разницы между числами родившихся и умерших в расчете на 1000 человек. В Крыму этот показатель в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизился с минус 3,5 промилле до минус 4, в Севастополе – с минус 2,8 до 3,5.

«Показатели коэффициентов рождаемости (число родившихся на 1000 населения) снизились во всех регионах ЮФО, в том числе в Крыму и Севастополе. В Крыму число родившихся на тысячу населения уменьшилось с 10,7 до 10,1, в Севастополе – с 10,1 до 9,7», – добавила специалист.

«Конечно, в Крыму и Севастополе есть успехи в экономической сфере – рост промышленного производства, увеличение оборота розничной торговли и др. Но учитывая санкционные факторы, инфраструктурные сложности в регионе, а также недостаточный управленческий опыт местных чиновников, можно сказать, что перед руководством республики стоят нелегкие задачи», – заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.

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