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Воды все меньше и меньше: Северо-Крымский канал под Керчью обмелел

Воскресенье
19 января 2020
17:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Керчь.ФМ, Керчь.ФМ

Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020


Воды все меньше и меньше: Северо-Крымский канал под Керчью обмелел

© Новости Крыма

В Крыму начали замечать серьезную нехватку воды. Так, Северо-Крымский канал в районе Керчи серьезно обмелел – по сравнению со снимками, сделанными два месяца назад, воды в нем стало намного меньше.

О том, что воды было еще недавно значительно больше, можно судить и по отметкам на столбах и опорах, где на прошлом уровне запутались водоросли, сообщает Керчь.ФМ.

«Стоит отметить, что если воду по нему пустят в полном объеме, то часть из него будет уходить, так как ограждающие плиты во многих местах разошлись и образовали щели», – отметили журналисты.

В свою очередь, автор Twitter-аккаунта «Роксолана Today» заявила о серьезной нехватке воды на полуострове, добавив, что власти просто «гоняют ее туда-сюда».

Ранее климатолог рассказал о решении проблемы дефицита питьевой воды на территории Крыма. По словам Владимира Рябова, помочь в этом могут определенные каналы, по которым ресурс будет поставляться из Краснодарского края.

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Как выразился климатолог, перечисленные пресноводные источники могут быстро иссохнуть, из-за чего вопрос лишь обострится. Специалист предложил бороться с дефицитом необходимого ресурса за счет горных рек.

Выяснилось, что объем вод, идущий с гор, не используется для накопления и дальнейшего применения для нужд сельского хозяйства

С другой стороны, эта вода грязная, поэтому она не может использоваться в бытовой сфере.

Тем не менее Рябов отметил, что этот недостаток можно решить благодаря снабжению ресурсами с материковой части РФ.

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