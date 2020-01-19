В Севастополе требуют платы за льготную ипотеку Украины

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Жители нескольких домов, построенных в Севастополе по государственным жилищным программам еще при Украине, могут остаться без жилья, если не заплатят правительству города по несколько миллионов, сообщает НТС.

В отличие от украинских ипотек, порядок оплаты этих льготных кредитов молодым семьям до сих пор не определен местным законодательством. Накануне Нового года люди уже получили досудебные претензии от учреждений, подведомственных Правительству города.

Эта история началась в 2004 году, когда в Севастополе десятки молодых семей начали получать льготные кредиты на приобретение квартир от украинского государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. За счет этих средств в Севастополе было построено несколько жилых домов на проспекте Победы, на улице Тульской и на улице Комбрига Потапова.

Условия программы были очень привлекательными. Если в молодой семье не было детей, ставка за кредит была 3% годовых. После того, как рождался ребенок, кредит становился беспроцентным. При появлении второго ребенка, государство компенсировало 25% от суммы кредита.

После событий 2014-го года заемщики никому не платили, так как считали, что в декабре 2014 года севастопольское отделение фонда было окончательно ликвидировано. Но это не помешало уже в 2016 году начать процесс о банкротстве этого юрлица.

«Директор этого фонда затеяла процедуру банкротства. Нам объявили, что теперь мы будем платить правопреемнику фонда – госпредприятию в Севастополе. Никто из нас не отказывается платить, мы все за то, чтобы платить именно в Севастополе, а не на Украине, но есть вопрос – а проблемы с долгами перед украинским фондом будут как-то решены?», - задает вопрос житель дома № 3 по ул. Тульская Олег Мясищев.

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После многочисленных обращений в органы власти участники программы узнали, что в Республике Крым Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству прекратил свою деятельность в марте 2014 года и правопреемника у него нет. То есть крымчане, получавшие льготные кредиты, сами решают вопрос выплаты задолженности украинскому фонду. Вопрос с теми заемщиками, которые оформляли кредиты через банки, тоже был решен.

Попытки взыскать с жителей этих домов по несколько миллионов рублей начались еще при прежнем руководстве департамента имущественных и земельных отношений. Сейчас ДИЗО продолжает требовать от людей, получивших льготные кредиты от Украины, чтобы они зарегистрировали свое жилье. Тогда чиновники смогут наложить арест на это имущество и в перспективе – выселить людей из квартир, построенных на средства украинского фонда.

По словам заемщиков, они готовы выплатить свои кредиты госпредприятию, подведомственному правительству города. Однако люди не согласны с расчетом и опасаются, что у них будут двойные обязательства – и перед Россией, и перед Украиной.

«Такая ситуация нас не устраивает, ведь Украина тоже может взыскивать с нас эти деньги. По нашей информации, украинские суды уже выносят такие решения в отношении крымчан о взыскании заемных средств», - говорит Олег Мясищев.

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