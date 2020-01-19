В Крыму прокуратура завела дело «за незаконное» начисление зарплаты

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Красноперекопск
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Январь 2020
19 января 2020
В частности, по информации пресс-службы, речь идет о необоснованном начислении заработной платы за работу в выходные. Общая сумма составляет более 200 тыс. рублей (около 79 тыс. гривен).
«Для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений закона прокуратура направила в следственный орган материалы проверки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение чужого имущества, вверенного лицу, с использованием своего служебного положения)», – сказано в сообщении.
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Комментарии представителей указанного городского предприятия относительно обвинений прокуратуры отсутствуют.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму предприниматель пойдет под суд за милионные долги. Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора севастопольского ООО «Холдинг «Южный», обвиняемого в невыплате зарплаты работникам предприятия.
Вчера: В Крыму вынесли приговор капитану затонувшего катера. Судакский городской суд Республики Крым вынес обвинительный приговор в отношении судовладельца маломерного судна – катера «Камелот», совершившего преступление, предусмотренное ч.2 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Вчера: На российского режиссера подадут в суд из-за призывов не ездить в Крым. Журналист и блогер Олег Лурье намерен подать иск в суд на режиссера и общественного деятеля Григория Амнуэля за «распространение сведений, порочащих честь и достоинство россиян».
Вчера: В Севастополе на борьбу с нарушителями правил дорожного движения вышли мошенники. В Севастополе на борьбу с нарушителями правил парковки вышли мошенники.
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