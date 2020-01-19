В Крыму прокуратура завела дело «за незаконное» начисление зарплаты

В Красноперекопске должностных лиц МУП «Три штурма» подозревают в незаконном присвоении денежных средств в период с сентября 2017 года по июль 2019 года, сообщает прокуратура Крыма.

В частности, по информации пресс-службы, речь идет о необоснованном начислении заработной платы за работу в выходные. Общая сумма составляет более 200 тыс. рублей (около 79 тыс. гривен).

«Для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений закона прокуратура направила в следственный орган материалы проверки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение чужого имущества, вверенного лицу, с использованием своего служебного положения)», – сказано в сообщении.

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Комментарии представителей указанного городского предприятия относительно обвинений прокуратуры отсутствуют.

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