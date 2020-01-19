Умер один из лидеров группы «Ляпис Трубецкой»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020
Об этом на своей странице в Facebook сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков.
В июне прошлого года Владыко был жестоко избит и ограблен в столице Белоруссии, врачи диагностировали у музыканта тяжелую черепно-мозговую травму, с того времени он находился в коме.
В комментарии для «Еврорадио» Колмыков заявил, что Владыко умер, не приходя в сознание.
Читайте: В России зафиксировали первый случай смерти от снюса
Группа «Ляпис Трубецкой» была создана в 1989 году. Владыко выступал в ней качестве гитариста с момента ее основания и до расформирования в 2014 году. После этого гитарист занимался сольными проектами.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП. Серьезное ДТП произошло на трассе «Таврида» в районе поселка Приморский близ Феодосии.
Сегодня: С начала года на Ай-Петри пострадали около 20 человек. Каждые выходные на горе Ай-Петри из-за катания на надувных «ватрушках» (сноутюбинге) травмы разной степени тяжести получают порядка десяти человек.
Сегодня: На пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали 12 человек. Пожар в поселке Гурзуф (Большая Ялта) стал причиной эвакуации 12 человек.
Вчера: В Симферополе спасли измученную хозяевами собаку. Общими усилиями замученного симферопольского пса по кличке «Лео» удалось вытащить из собачьего «Освенцима». Хозяева держали его на цепи, но по словам соседей, не кормили и постоянно избивали.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/19/umer-odin-iz-liderov-gruppy-lyapis-trubetskoi-126984/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
18:20 Часть Симферополя останется без света 20 января
18:14 Украина включила «возврат Крыма» в стратегию национальной безопасности
16:19 Актер Алексей Панин разделся в Крыму, назвав его украинским
15:47 На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП
15:39 Умер один из лидеров группы «Ляпис Трубецкой»
14:01 Счет пошел на сотни: какие строения снесут в Ялте
13:16 С начала года на Ай-Петри пострадали около 20 человек
12:31 США продолжает разведку с неба у границ Крыма