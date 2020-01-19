Умер один из лидеров группы «Ляпис Трубецкой»

Умер один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой», гитарист Руслан Владыко. Ему было 45 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков.

В июне прошлого года Владыко был жестоко избит и ограблен в столице Белоруссии, врачи диагностировали у музыканта тяжелую черепно-мозговую травму, с того времени он находился в коме.

В комментарии для «Еврорадио» Колмыков заявил, что Владыко умер, не приходя в сознание.

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Группа «Ляпис Трубецкой» была создана в 1989 году. Владыко выступал в ней качестве гитариста с момента ее основания и до расформирования в 2014 году. После этого гитарист занимался сольными проектами.

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