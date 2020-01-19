Украина включила «возврат Крыма» в стратегию национальной безопасности

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В Украине состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством лидера страны Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Как уточняется в публикации, на заседании была рассмотрена стратегия национальной безопасности Украины «Безопасность человека - безопасность страны». По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «ключевыми аспектами Стратегии является человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность». Авторы документа видят Украину «свободной, богатой, безопасной страной, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности».

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В числе прочего члены СНБО планируют «восстановление мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», а также «осуществление комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер «Крым - это Украина».

В СНБО подчеркнули, что планируют «принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях».

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