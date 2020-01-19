Старт проекта игорной зоны в Крыму отложили после визита Путина

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Обещание Сергея Аксенова подписать инвестсоглашение о создании игорной зоны в Ялте и сообщить об этом журналистам пока не будет выполнено, рассказал собеседник в крымском правительстве.

По его словам, готовый запустить реализацию проекта глава региона дважды откладывал решение с конца декабря. Второй раз – по итогам ялтинского совещания под руководством Владимира Путина, на котором 11 января президент жестко оценил качество руководства Крымом и Севастополем, а также нелестно охарактеризовал положение дел в отдельных сферах.

Как сообщалось, Путин поручил губернаторам Аксенову и Развожаеву «поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь [на полуострове], похоже, вообще никто никогда и не занимался». Президент заявил, что ситуация со здравоохранением в Севастополе и Крыму до сих пор хуже, чем в целом по России. Глава государства обратил внимание руководителей субъектов на то, что основная проблема в их регионах, о которой говорят люди, — нормализация цен на товары первой необходимости.

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Во время отчетной пресс-конференции 24 декабря Сергей Аксенов анонсировал подписание соглашения с инвестором о строительстве игорной зоны в Ялте. «На этой неделе», – пообещал глава Крыма представителям СМИ. За месяц до заявления губернатора премьер-министр республики Юрий Гоцанюк рассказал журналистам, что на строительство игорной зоны стоимостью три миллиарда рублей поступило три инвестзаявки. Названия компаний чиновник сохранил в секрете.

СМИ выяснили, что построить игорную зону может компания, связанная с экс-полпредом Крымского федерального округа и советником Аксенова – Олегом Белавенцевым.

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