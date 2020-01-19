США продолжает разведку с неба у границ Крыма

Стратегический беспилотник военно-воздушный сил США вновь провел разведку вблизи Крыма.

Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла, которая располагается в Италии. Затем был замечен в воздушном пространстве Греции и Украины, после чего приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе. В пятницу вечером он направился в сторону Крыма для исследования черноморского побережья.

Подобные полеты американские беспилотники, иногда сразу несколько, проводят регулярно. Ранее Минобороны РФ призывало американскую сторону отказаться от такого мониторинга, однако Пентагон не отреагировал на заявления.

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В конце декабря 2019 года военный обозреватель Илья Крамник выразил мнение, что наблюдающаяся в последнее время активизация ВВС США вряд ли связана с подготовкой какой-либо военной операции в регионе. По его словам, США используют эти дроны для визуальной разведки в регионе.

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