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Власть -> Армия и флот

США продолжает разведку с неба у границ Крыма

Воскресенье
19 января 2020
12:31

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020


Стратегический беспилотник военно-воздушный сил США вновь провел разведку вблизи Крыма.

Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла, которая располагается в Италии. Затем был замечен в воздушном пространстве Греции и Украины, после чего приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе. В пятницу вечером он направился в сторону Крыма для исследования черноморского побережья.

Подобные полеты американские беспилотники, иногда сразу несколько, проводят регулярно. Ранее Минобороны РФ призывало американскую сторону отказаться от такого мониторинга, однако Пентагон не отреагировал на заявления.

Читайте: Российская морская авиация провела учения у берегов Крыма

В конце декабря 2019 года военный обозреватель Илья Крамник выразил мнение, что наблюдающаяся в последнее время активизация ВВС США вряд ли связана с подготовкой какой-либо военной операции в регионе. По его словам, США используют эти дроны для визуальной разведки в регионе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 16 января 2020: Российские морские пехотинцы учатся стрелять по мишеням под Симферополем. На полигоне в Крыму морские пехотинцы Черноморского флота России проводят учебно-боевые стрельбы из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В.

Среда, 15 января 2020: Бойцы противодиверсионных сил ЧФ провели подводные стрельбы. Военнослужащие противодиверсионных сил Черноморского флота провели подводные стрельбы из стрелкового оружия.

Вторник, 14 января 2020: Военнослужащий осужден в Крыму за побег из войсковой части. Военнослужащий осужден в Крыму за самовольное оставление места службы.

Понедельник, 13 января 2020: Российские военные в Черном море отработали зенитные и артиллерийские стрельбы. Корабль российского Черноморского флота «Василий Быков» выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по разным целям в акватории Черного моря.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/19/ssha-prodolzhaet-razvedku-s-neba-u-granits-kryma-126971/

 
 

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